O governador democrata de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta quarta-feira que um dispositivo suspeito também foi enviado a seu escritório em Manhattan, depois que aparentes bombas foram enviadas à CNN e à casa de Hillary Clinton no estado.

"Um dispositivo foi enviado para o meu escritório em Manhattan", disse Cuomo em entrevista coletiva.

"O dispositivo enviado para o meu escritório foi identificado e está sendo tratado enquanto falamos".

O governador, que é um crítico ferrenho do presidente Donald Trump e busca um terceiro mandato como chefe do executivo do quarto estado mais populoso do país, disse que "não ficará surpreso" se mais dispositivos forem descobertos.

