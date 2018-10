Uma batida entre uma motocicleta e um carro resultou em duas mortes em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina, na tarde desta sexta-feira, dia 12. Um jovem de 27 anos, que conduzia a moto CBR 1000, de Nova Erechim, e um homem de 53 anos, que dirigia um Palio, de Pinhalzinho, morreram no local.

O acidente foi registrado no km 574 da BR-282, por volta das 13h deste sábado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Palio também estava uma mulher de 36 anos e uma menina de cinco anos. As duas tiveram ferimentos leves. Ainda conforme a PRF, houve uma colisão transversal. As causas do acidente serão apuradas.





Seis mortes do feriadão

Até o momento, pelo menos seis pessoas morreram em acidentes de trânsito no feriadão de 12 de outubro. Além das duas mortes em Pinhalzinho, na madrugada desta sexta-feira, duas pessoas morreram na SC-401, em Florianópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas estavam em um carro que seguia pela estrada, quando se chocou com um ônibus. Também na madrugada de sexta, uma mulher morreu em um acidente em Sombrio, no Sul de SC, quando dois carros se colidiram na BR-101.

Já na madrugada deste sábado, um jovem de 26 anos foi atropelado em Içara. O motorista do carro não prestou socorro e fugiu. A vítima morreu no local.

Leia também

Duas pessoas morrem em acidentes no Sul de SC

Duas pessoas morrem em acidente na SC-401, em Florianópolis