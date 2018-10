Sol aparece entre nuvens no início da manhã deste domingo no Morro da Cruz, em Florianópolis

O domingo de eleições começou com clima ameno em toda Santa Catarina. As temperaturas mais baixas foram registradas na Serra, por volta das 6h. Urupema amanheceu com 5,2°C, Urubici com 5,7°C e São Joaquim com 6°C.

O dia deve ser de sol com a presença de nuvens nas regiões Oeste e Planalto Norte. No restante do Estado, a nebulosidade deve variar. No Planalto e no Litoral Sul, pode haver chuva fraca pela manhã. Na Grande Florianópolis, ela deve aparecer de maneira isolada no período da noite.

Temperaturas

O sol deve voltar ao Estado neste domingo. Em Joinville, no Norte, as temperaturas devem variar entre 18°C a 29°C neste domingo.

Em Blumenau, as temperaturas devem ficar entre 15°C e 26°C. Já em Itajaí, a previsão é de variação entre 18°C e 27°C. Na região da Grande Florianópolis, deve ficar entre 15°C e 25°C. Em Criciúma, a mínima é de 13°C e a máxima de 27°C.

A temperatura cai no Oeste neste domingo. Em Xanxerê e Chapecó, as mínimas podem chegar a 10°C e as máximas estão previstas para 24°C. No Oeste, o sol permanece, mas a variação tende a ser ainda maior. Xanxerê deve ficar entre 11° C e 26°C. Em Chapecó, a mínima é 13°C e a máxima, 27°C.

Ciclone

O atuação do ciclone extratropical deve se restringir à madrugada e à manhã deste domingo no Estado, sobretudo no Planalto e Litoral Sul. Nessas regiões, as rajadas de vento podem variar entre 60 e 80 km/h.

Ao longo da tarde e da noite, ele deve se afastar em direção ao leste conforme a Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram).

Mar

Neste domingo, o mar deve ficar agitado, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Estão previstos picos de onda de 2.0 a 3.0 metros nas áreas próximas à costa e 3.5 a 5.0 metros em áreas afastadas. Há também o risco de ressaca. A Epagri/Ciram desaconselha a navegação neste período.

Semana

Após uma semana chuvosa em boa parte do Estado, os últimos dias de outubro deve ser de sol em todas as regiões, com variação no volume de nuvens. As temperaturas devem se elevar durante o dia, mas a previsão é que fiquem amenas ao anoitecer.

A segunda deve ser quente em Joinville, onde a máxima pode chegar a 32°C. A mínima é de 19°C. Em Blumenau, a variação deve ficar entre 16°C e 27°C. A região de Itajaí também pode registrar altas temperaturas, com máxima de 31°C e mínima de 17°C.

Na Grande Florianópolis, a previsão é de variação entre 15°C e 27°C. Entre Criciúma, as temperaturas devem permanecer entre 14°C e 29°C. As mínimas mais baixas estão previstas para o Oeste. Em Xanxerê, as temperaturas devem ficar entre 10°C e 24°C e em Chapecó, entre 11 °C e 25°C.

