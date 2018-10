Após um sábado de temperaturas amenas, a manhã deste domingo (21) iniciou mais fria em algumas regiões de Santa Catarina, principalmente para quem mora na Serra. Os termômetros em Urupema e São Joaquim foram os que registraram as menores temperaturas: 5,7 ºC e 5,8ºC, respectivamente, às 6h.

A explicação para o frio repentino do fim de semana é uma massa de frio posicionada sobre o oceano, que resultou na queda das temperaturas no Estado.

Para os municípios localizados no Norte, Litoral e Vale do Itajaí, está previsto um domingo com aberturas de sol acompanhado da possibilidade de chuva fraca ou chuvisco em determinados momentos, sobretudo na região da Grande Florianópolis e no Litoral Norte, durante a madrugada, pela manhã e à noite.

Para quem mora no Sul do Estado, a previsão é de sol para todo o dia, com a presença de algumas nuvens. Nas demais regiões, o tempo também deve ser seco, com sol entre nuvens.

Temperaturas

Ao longo do dia, a previsão é que as temperaturas se elevem. As regiões que deve registrar mais calor são o Oeste, Meio-Oeste e Extremo-Oeste, com máximas em torno de 27ºC. A mínima mais baixa está prevista para o Planalto Sul, onde as temperaturas podem chegar a 7°C.

Em Joinville, no Norte, pode chover pela manhã, mas a tendência é que o sol surja entre nuvens e se firme durante a tarde. As temperaturas devem ficar entre 16°C e 23°C.

O sol deve aparecer em Blumenau durante todo o domingo. A mínima prevista é de 15°C e a máxima, de 21°C. Em Criciúma, a previsão também é de sol, mas o clima deve ser um pouco mais frio, com a mínima chegando a 12°C e a máxima, a 26°C.

O tempo em Itajaí e na Grande Florianópolis neste domingo será semelhante ao de Joinville. O que muda é a variação de temperatura, que deve ficar entre 15°C e 22°C e 17°C e 23°C, respectivamente.

No Oeste, o sol permanece, mas a variação tende a ser ainda maior. Xanxerê deve ficar entre 11° C e 26°C. Em Chapecó, a mínima é 13°C e a máxima, 27°C.

Semana

A segunda-feira deve ser de sol em todas as regiões de Santa Catarina. Ao longo do dia, a presença de nuvens deve aumentar no Oeste e no Sul, com rajadas de vento. As temperaturas devem se elevar no decorrer do dia.

Em Joinville, as temperaturas devem ficar entre 18°C e 26°C. Blumenau deve ter mínimas de 13°C e máxima de 26°C. Em Florianópolis, deve ficar entre 18°C e 25°C. A previsão para Itajaí é de 19°C e 25°C. A variação deve ser maior em Criciúma, registrando entre 12°C e 28°C. No Oeste, Xanxerê deve ficar entre 14°C e 27°C e em Chapecó, a temperatura de segunda-feira está prevista para variar entre 15°C e 28°C.

