O candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSDB, João Doria, tem encontro marcado com o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, no Rio, às 17h30. A informação é da assessoria de imprensa de Doria, que espera ter o apoio do presidenciável em sua campanha.

Ontem, em encontro com aliados num hotel do Rio, Bolsonaro recomendou neutralidade nas disputas estaduais das quais o PSL não participa.

Antes de se encontrar com Doria, Bolsonaro gravará um vídeo para a sua propaganda eleitoral na casa do empresário Paulo Marinho, a partir das 14h.

Agora pela manhã, o candidato do PSL está reunido com partidários para tratar da campanha. O primeiro a chegar em sua casa, na Barra, zona oeste do Rio, foi o astronauta Marcos Pontes, cotado para o ministério de Ciência e Tecnologia num eventual governo de Bolsonaro. Além dele, está Onyx Lorenzoni, cotado para a Casa Civil.