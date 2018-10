Pelo menos duas pessoas morreram em acidentes de trânsito no Sul de Santa Catarina entre sexta-feira e sábado. Na madrugada deste sábado, por volta das 2h40min, um jovem de 26 anos foi atropelado no município de Içara. O motorista fugiu do local.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a ocorrência foi registrada no km 63 da SC-445. Quando chegaram no local, a vítima, que é morador de Içara, já não apresentava sinais vitais e estava no acostamento. Até 8h, não havia sido identificado o autor do atropelamento.

Na sexta-feira, uma mulher de 30 anos morreu após uma colisão lateral entre dois carros no km 432,7 da BR-101. Ela conduzia um Audi com placas de Sombrio. A batida foi registrada por volta das 3h40min.

Outras quatro pessoas ficaram feridas na colisão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O outro carro envolvido no acidente foi um Fusion, com placas de Araranguá. Os feridos foram levados para o Hospital Regional de Araranguá e depois para o São José, em Criciúma.

