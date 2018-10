O Ministério Público Eleitoral em Roraima apontou como falso o documento que apontou que os procuradores da República Érico Gomes de Souza e Rodrigo Mark Freitas como autores do pedido de impugnação da candidatura de Antônio Denarium, do Partido Social Liberal (PSL), ao governo do estado. A imagem circula desde a noite de sábado, 27, em redes sociais.

O documento simula uma ação que teria sido iniciada pelos procuradores eleitorais titular e substituto em razão de uma suposta condenação transitada em julgado por compra de votos e recebimento de contribuições ilegais para a campanha, prática conhecida como caixa dois.

O MP Eleitoral instaurou neste domingo, 28, procedimento para investigar a origem do documento falso. "Tomaremos as devidas medidas legais para a responsabilização dos autores" informaram os procuradores em nota.