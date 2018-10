O grupo Estado Islâmico (EI) libertou seis dos 27 reféns que mantém desde 25 de julho na província de Sueida, no sul da Síria, em troca de prisioneiras do EI detidas pelo regime sírio e um valor em dinheiro, informou uma ONG à AFP.

"Duas mulheres e quatro crianças da província de Sueida foram libertadas esta noite", revelou à AFP o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

"Trata-se da primeira leva" do acordo fechado com o regime sírio para "libertar todos os reféns" em troca de 60 prisioneiras do EI em poder das forças do governo e de um resgate de 27 milhões de dólares.

* AFP