Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

Com 1,12 milhão de votos, ele não só sobreviveu aos efeitos estaduais da Onda Bolsonaro que varreu o tradicional MDB de Mauro Mariani para um inédito terceiro lugar como garantiu a vaga no segundo turno na liderança da disputa. Uma liderança pequena - apenas 1,4 ponto percentual à frente do surpreendente Comandante Moisés (PSL), seu adversário direto agora. Ao seu estilo, cabe a Merisio novamente provar que pode vencer o candidato do partido de Jair Bolsonaro.

Durante a semana, o pessedista encarou uma sabatina com quatro colunistas da NSC Comunicação - Ânderson Silva, Estela Benetti, Moacir Pereira e Upiara Boschi - em que deixou clara a estratégia para a nova etapa da disputa. Com respostas na ponta da língua, com ênfase em detalhes, minúcias e como fazer, Merisio tenta se apresentar como um candidato com conhecimento da máquina pública e experiência administrativa em contraponto ao novato Moisés, que disputa a primeira eleição.

Na conversa, prometeu mudanças profundas na administração estadual, com redução de cargos e reformas estruturais de reduzam a burocracia e deixem o governo mais tecnológico em seus processos. Também prometeu que se eleito não vai disputar a reeleição. Diz que essa é a garantia de que realmente está comprometido a fazer um governo de ruptura - apesar de ser o candidato com mais partidos coligados na disputa pelo cargo de governador este ano.

Como uma espécie de vacina a possíveis acusações de loteamento de cargos, diz que vai antecipar os nomes da maior parte de um possível secretariado ainda durante a campanha eleitoral. Leia a entrevista:

Moacir Pereira - O senhor também se surpreendeu com o resultado e estava preparado para enfrentar Mauro Mariani (MDB) ou o crescimento do Comandante Moisés (PSL) já estava em suas projeções?

Muito embora todas as pesquisas dissessem que estávamos em segundo e algumas até em terceiro, nós tínhamos um sentimento de rua muito próximo do que aconteceu. Tínhamos convicção de que chegaríamos primeiro e acabamos chegando. Na questão do segundo lugar, o tradicional e o normal seria o representante do MDB, mas havia já claramente uma tendência em função do quadro nacional de termos essa possibilidade. A partir de agora nós caminhamos dentro do novo contexto que está posto, com duas opções e a experiência e o preparo sendo avaliado por cada um dos catarinenses.

Moacir Pereira - O senhor não teme que esse tsunami do 17 beneficie Comandante Moisés também no segundo turno?

Nós temos que ter claro que são duas eleições. Uma é a presidencial em que nós queremos o melhor para o Brasil. No primeiro turno eu já disse que, independentemente de quem fosse para o segundo turno, meu candidato seria Jair Bolsonaro (PSL) e será. Não pedi nada em troca, não houve nenhuma negociação, apenas entendi que era o melhor para o Brasil. Fiz no primeiro, farei no segundo. Em SC teremos outra eleição extremamente relevante. Assim como vale para o país, tem que valer para o Estado. O que é melhor para SC tem que ser escolhido. Não é por uma verticalização nacional, mas pelas pessoas que vão administrar aqui. Até porque os temas estruturais que balizam o plano de governo do Bolsonaro são muito parecidos com aquilo que eu acredito: rompimento de um ciclo político, rompimento de um modelo administrativo, rompimento filosófico de como administrar um governo. Tanto já anunciei a extinção de 1,2 mil dos atuais 1,4 mil cargos comissionados. Uma profunda mudança na gestão tendo os técnicos como prioridade absoluta. Vamos anunciar ainda durante a eleição a espinha dorsal do governo, com Segurança Pública, Saúde, Fazenda e se possível também a educação, para que não haja qualquer dúvida sobre qual será o formato do governo. Sem interferência partidária, sem interferência política. Tendo como missão o resultado do serviço a ser executado.

Moacir Pereira - Carlos Guilherme Ziguelli (superintendente do Sebrae em SC) seria seu secretário da Fazenda. Isso está confirmado?

Representando a micro e pequena empresa, dando um sinal a SC do prestígio e do valor que terá a pequena empresa, que é a base da nossa economia.

Moacir Pereira - E os outros secretários das áreas que o senhor priorizou, Segurança e Saúde, já estão definidos?

Praticamente. Estamos só consultando o aparato que vai estar junto com eles, estamos montando uma equipe. Quero fazer isso na próxima semana para ter os nomes indicados.

Upiara Boschi - O senhor diz que seu governo teria dez secretarias. Já sabem quais seriam essas pastas e quais seriam extintas?

Nós temos um modelo administrativo que está em curso. Temos uma equipe que trabalha há mais de seis meses na construção desse novo organograma. Não é apenas uma decisão de quais secretarias. Há que se arrumar todo o processo embaixo para que nos dia 1º (de janeiro) comece a funcionar sem percalços no serviço entregue à população. Nós queremos é mais tecnologia, uma ligação direta do governo com o cidadão por redes sociais e tecnológicas, de forma que não hajam mais os processos intermediários administrativos. Como as regionais, por exemplo, que serão extintas. Agora, como o cidadão se comunica com o governo, como terá o serviço prestado? A tecnologia é que vai responder. Arrumar isso será feito com tempo e critério. As dez (secretarias) são absolutamente inegociáveis. São dez pessoas que farão parte do primeiro escalão. E a estrutura do segundo serão montadas de acordo com as demandas e necessidades.

Estela Benetti - Pretende encaminhar ainda este ano os projetos para mudar o modelo de governo?

Se formos eleitos, é evidente. Primeiro tem essa etapa que precisa ser respeitada e respeito muito o adversário. Seja por onda nacional ou não, chegou com méritos e há que se respeitar a candidatura. Mas, eleito, pretendo sim. Precisará ser fruto de entendimento com o atual governo ou por iniciativa parlamentar, eu posso fazer como fazer deputado, já deixar encaminhado o esboço de uma reforma administrativa profunda que vai cortar muito privilégios, cortar muitos postos administrativos e também muitas funções gratificadas. Falo isso antes da eleição, com o prejuízo político que carrega, mas faço para ter plenitude de convicção a partir de janeiro.

Upiara Boschi - O senhor acha que pode ser mais fácil aprovar essa reforma nesta Assembleia Legislativa, com uma composição controlada, do que ano que vem com ela renovada e com forças novas como o PSL?

Não tenho sinceramente preocupação com relação a isso. Eu fui eleito presidente da Assembleia três vezes por unanimidade. Tenho a condição para dialogar com a Assembleia e também com os novos que irão entrar. Até porque, em início de governo, há que se dar o crédito ao governador que está iniciando para que monte seu modelo administrativo e que depois se façam as críticas de acordo com os resultados. Foi assim em todos os governos que iniciavam ciclo novo, tenho certeza de que será conosco. Até porque a reação maior sempre é do servidor efetivo e nesta reforma administrativa o servidor será muito beneficiado, porque sobre ele recairão as principais funções. É difícil aprovar quando se diminuir a participação do efetivo e se traz muitas pessoas de fora. É o contrário do que vai ser feito agora. Vamos construir um grupo de funcionários efetivos dispostos a crescer funcionalmente, com engajamento, e que possamos construir um time comprometido com resultado, independente de cor partidária. Não quero saber se foi do MDB, se é do PSDB, quero o efetivo disposto a fazer um trabalho que sirva bem Santa Catarina. Já disse que não pretendo disputar reeleição. Por isso, quem trabalhar comigo vai saber que não se trata de um projeto eleitoral ou partidária que vai estar em curso. É um projeto de governo.

Upiara Boschi - O senhor tem repetido a promessa de cortar 1,2 mil cargos comissionados. Mas quando comandou a Assembleia, o senhor focou na redução do quadro efetivo, extinguindo funções de ensino médio. Nunca mexeu no número de comissionados, inclusive dizia que o comissionado pode ser cortado com uma canetada e que o efetivo contratado tem uma relação de 60 anos com o Estado. Mudou esse entendimento para o senhor agora ou também pretende fazer esse movimento de redução no quadro efetivo?

Os dois. São duas funções que caminham em paralelo e há que se separar as coisas. A Assembleia é uma casa política e as funções comissionadas são para atividade política. Diferente do governo, que precisa ser técnico. Também no governo vamos extinguir todos os cargos que não tenham mais utilidade direta na sua função. Vou dar um exemplo da Assembleia: nós tínhamos taquígrafos (profissional que registra as falas dos deputados em plenário e comissões) concursados. É evidente que não cabe mais taquigrafia hoje no processo público pela tecnologia disponível. O que fizemos? Extinguimos os cargos, quando aposentou, um cargo a menos para ser preenchido. Se o cargo estiver aberto, tem que concursar para preencher. No governo nós vamos construir o ideal no processo administrativo. Vamos extinguir os cargos remanescentes e depois fazer um processo de migração. Conforme for aposentando, o cargo vai sendo extinto. Na questão dos comissionados, é um recado que quero dar para a sociedade e também para o governo de que teremos funções técnicas. Porque gestão de governo se faz com técnicos, diferente da Assembleia que é uma casa política. O comissionado tem uma função política, que é a essência do processo legislativo. A essência do processo executivo é o serviço e o serviço tem que ser técnico. Portanto, não teremos indicações. Como fiz na Assembleia. Tínhamos comissionados nas funções política. Nas funções técnicas da Casa nunca tivemos indicação de deputado, como não vamos ter no governo nenhum indicação de deputado ou partido político. Pessoas que fazem parte de partidos podem e devem ser convidadas, pessoas que eventualmente tenham mandato, podem ser convidadas, mas pela sua qualificação técnica e por seu domínio no setor.

Ânderson Silva - O senhor assumiria com a folha de pagamento bem inchada, o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal quase ultrapassado. Mas tem os concursos públicos, para chamar os aprovados, principalmente na área da segurança pública, que o senhor tem defendido bastante. O que pretende fazer? Reduzir custos na própria folha para chamar esses concursados ou cogita não chamá-los no primeiro ano antes de ajustar a casa?

Precisamos separar as coisas. Primeiro que o Estado é um prestador de serviços, então ter uma folha não é problema. O problema é como a folha é composta. Termos mais servidores administrativos ou mais servidores na ponta. Quando falo em cortar 1,2 mil cargos comissionados, esses cargos pagam o salário de mais 2,5 mil policiais. Quando se quer mudar de forma radical a filosofia administrativa, não é só cortar as regionais, mas o que elas representam. Vou dar um outro exemplo. O Estado tem ainda 108 departamentos de recursos humanos para um empregador. Temos que ter um departamento de recursos humanos só. São 107 diretores a menos, 107 gerentes a menos, mesmo com função gratificada. Isso vai desafogar a folha. E também tem que ter de outro lado o crescimento da economia. Por isso, medidas concretas em redução da burocracia para o empreendedorismo, ter na parte ambiental um meio mais propício ao investimento. Temos só no Instituto de Meio Ambiente (IMA) R$ 70 bilhões parados nas gavetas por falta de licenciamento. O único órgão administrativo que vai crescer é o IMA. Precisa ter mais técnicos, mais engenheiros, mais fiscais. Para que a resposta seja dada com segurança jurídica e com rapidez, mesmo que seja negativa. Aí o capital migra para outra área. Então, o crescimento econômico e uma gestão mais eficiente qualificando e priorizando o serviço e não o processo administrativo, vai dar a possibilidade para (chamar) esses concursados, em áreas de serviço. Nós só vamos chamar concursados para área fim: policial, agente penitenciário, médico, enfermeiro. Esses, sim. Para os processos administrativos, tecnologia.

Ânderson Silva - O senhor pretende chamar no primeiro ano esses concursados prontos?

Na área de segurança pública, com certeza. Os demais vão ser analisados caso a caso.

Estela Benetti- Se for eleito, o senhor vai assumir o Estado com um grande déficit, o governo atual estima em R$ 3 bilhões. Como o senhor vai gerir isso?

O governo atual não entende de contabilidade. Esse déficit de R$ 3 bilhões não existe. Vamos ser claros, como que se compõe o resultado primário do governo? Receita corrente e despesa corrente. Nos últimos 15 anos nós tivemos resultado primário positivo. Então, é uma estupidez, para não dizer outra palavra, o que está sendo dito pelo governo ao projetar um déficit de R$ 3 bilhões. O que ocorre? Tivemos nos últimos cinco anos um ingresso muito significativo de financiamentos de longo prazo - BNDES, Banco do Brasil, Banco Mundial. Esses financiamentos entram e em função deles se geram despesas de capital, que são as obras. Só que para efeitos contábeis não se considera a receita do financiamento como receita, porque não é tributária. Então, visualmente você tem a despesa gerada pelos recursos do financiamento e não vai ter o ingresso da receita do outro lado. Gera um déficit que não é real. Quando se fala em déficit de R$ 3 bilhões, basta quanto vai ser o ingresso de financiamento para obras. Para saber se o Estado está com saúde financeira, tem que eliminar todos os ingressos para financiamento e convênios que geram obras sem receita específica. O Estado é absolutamente administrável, tem saúde financeira, tem capacidade de endividamento. O Estado espera o crescimento da economia. Eu não tenho nenhuma preocupação sincera com a gestão financeira do Estado. Se a economia crescer mais, teremos mais disponibilidade para pessoal na área de serviço e para contrapartida de financiamento. Se crescer menos, teremos menos. Preocupação com a saúde financeira do Estado, sinceramente não tenho.

Estela Benetti - Pretende investir em que áreas se tiver esse crescimento?

Principalmente segurança pública. Nos próximos três anos a nossa prioridade absoluta será segurança pública. Até porque para a educação temos 25% (da arrecadação) garantidos, que é o constitucional, de uma receita crescente. Este ano a receita do Estado deve crescer 8% contra uma inflação de 2%. Então, cresce mais do que a inflação o recurso para a educação e para a saúde, que vai passar de 14% para 15% (aplicação constitucional obrigatória) no ano que vem. Era 12%, foi a 15%, mais o crescimento da receita, é um recurso que dá para fazer um bom trabalho na saúde. Todo o novo recurso, toda economia feita será canalizada para a segurança pública para que possamos investir R$ 2 bilhões em tecnologia, para que possamos trazer mais 5 mil policiais para a ativa, para que possamos fazer o enfrentamento decidido pela sociedade. Santa Catarina, se me escolher como governador, vai saber que os próximos três anos (terá essa prioridade), e falo três anos porque acho suficiente para fazer esse enfrentamento. A começar por Florianópolis. É um absurdo um Estado não conseguir ter segurança pública em uma ilha que tem uma entrada e uma saída. Se não conseguirmos fazer aqui, como vamos fazer lá em Criciúma, em Joinville ou Chapecó? É um emblema. Começa pela Capital, passa por Joinville, vai pelas sete cidades maiores onde temos 73% das ocorrências com violência. Vai ser a prioridade.

Moacir Pereira - O senhor vem falando das três bombas que estão há 20 anos pendentes na Justiça e que estão para explodir. São as dívidas geradas pelas operações com as debêntures da Invesc, as Letras do Tesouro e a duplicação da SC-401. Nas suas contas, essas três bombas totalizam quanto?

R$ 12 bilhões.

Moacir Pereira - Estão todas para explodir ano que vem. Como o senhor vai fazer?

Com transparência e com efetividade. Os credores sabem que é impossível um pagamento imediato. Nós primeiros temos que ajustar com total transparência, com Ministério Público e Tribunal de Contas participando, definirmos um valor mínimo para um entendimento judicial e extrajudicial. A partir daí, buscar um alongamento do pagamento de forma que possamos diluir isso com o crescimento da receita. É melhor saber que vai receber na forma correta com prazo longo, do que uma enganação dizendo que pagar e não paga, em uma bola de neve, que é o que foi feito nos últimos 20 anos. Isso remonta a 1998. Um foi empurrando para o outro até o limite da possibilidade. Não sei se no ano que vem ou em 2020, mas no próximo governo teremos que dar uma definição de início de pagamento para que isso saia da nossa contabilidade e que inclusive os próprios números do Estado possam ter um resultado melhor.

Ânderson Silva - O senhor fala em chamar 5 mil policiais da reserva. Eu pedi os dados da Polícia Militar para saber se existe essa quantidade disponível. Os dados da PM mostram que temos 4.134 da reserva que podem ser chamados, dos 9 mil policiais aposentados…

Mais 1,5 mil do Ctisp (Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública) que já estão chamados.

Ânderson Silva - Sim, 1,4 mil que são do Ctisp…

5,6 mil no total.

Ânderson Silva - Então o senhor já está contando com quem está trabalhando, não vai chamar mais 5 mil.

É que o Ctisp não faz atividade finalística. É uma forma que foi encontrada para trazer o policial da reserva para atividades intermediárias. Administrativo e guarda de patrimônio. Nós vamos acabar com o Ctisp. Vamos fazer o retorno para a atividade finalística. O policial que voltar, inclusive os do Ctisp, voltarão com um novo salário de policial, com todo o aparato de segurança, podendo usar a arma que o Ctisp não pode. Vão voltar para a atividade finalística, para a ronda motorizada, para processos que tenham na experiência e na compreensão de sua idade já um pouco mais avançada a condição de uma resposta efetiva para a sociedade. Não vamos colocar um policial de 55 anos no Bope, agora para ronda motorizada e processos que são compatíveis, sim. É isso que precisamos. Policiamento ostensivo em áreas de conurbação urbana, em ronda motorizada. Esses do Cetisp serão, voluntariamente, nada será imposto ao policial, ele terá um estímulo muito maior para poder trabalhar. O que ocorre? Temos policiais que se aposentaram com 48 anos em número muito grande. Não vão ficar em casa dormindo com 49 anos, vão buscar outra atividade no setor privado. Policial é policial para a vida inteira, porque ficou por 30 anos combatendo o crime organizado, combatendo milícias. Ele sai sempre com um processo de insegurança presente. Ele vai fazer o seu trabalho sem colete a prova de bala, sem a proteção do Estado e com um apego à farda. Se nós viabilizarmos ao policial primeiro a segurança jurídica de que seu status funcional não vai ser alterado. Isso nós vamos mudar a Constituição para dizer que quem está aposentado tem sua remuneração inalterada sem nenhum risco. Agora, além disso ele vai ter a oportunidade de voltar para a ativa com a farda, com a arma, com o colete, com a proteção do Estado, com um novo salário de policial.

Ânderson Silva - O senhor já definiu o valor?

O valor inicial de ingresso do salário do policial militar. R$ 5 mil e alguma coisinha.

Ânderson Silva - A mais do que ele já recebe como aposentado?

O que ele tem é dele, não se mexe. Ele vai voltar a trabalhar com uma nova carga horária e um novo salário. O que é muito mais barato para o Estado. Primeiro que não tem mais progressão de carreira, ele já tem uma carreira pronta que é a da aposentadoria. Segundo que não precisa da academia. Uma academia demora 11 meses para ser conclusa e custa R$ 80 mil para o Estado. Com 5 mil policiais, é R$ 400 milhões só de academia e cinco anos de formação. Além disso, vamos mudar a legislação. No modelo atual o policial completava 30 anos, requer aposentadoria e tem uma promoção. É terceiro-sargento, se aposenta como segundo. Muitos policiais se aposentaram por causa da promoção. Não é muito mais inteligente mudarmos a legislação para que quem complete 30 anos requeira a promoção e não a aposentadoria? Ele ficou mais cinco anos? Requer uma nova promoção. Custa muito mais barato, dá muito mais segurança ao policial. Tenho absoluta convicção de que isso será exercido na plenitude e que vamos fazer com que estes efetivos oriundos da reserva sejam todos destinados às nossas sete cidades-polo.

Ânderson Silva - Então, dos 5 mil que o senhor fala em chamar, 1,4 mil são do Ctisp e só vai ser mudada a função, ele vai sair de onde está e vai para a rua. E o senhor vai chamar mais 3,6 mil aposentados.

Não, 5 mil. Quem está no Cetisp não está na atividade finalística de segurança pública. Está em uma atividade administrativa ou de guarda de patrimônio. Eu estou falando de 5 mil policiais na rua, trabalhando como policial, protegendo, fazendo policiamento ostensivo. Os que estão no Ctisp hoje não são policiais finalísticos. Vão ser 5 mil policiais na rua e o Ctisp será extinto para dar condição para que esses policiais optem ou não em vir para o serviço efetivo de policiamento.

Estela Benetti - Um dos grandes temas do Estado é a questão do déficit da previdência. O Estado fez uma reforma em parte, mas o déficit passa dos R$ 3 bilhões por ano. Qual é a sua proposta?

Na previdência já fizemos nosso dever de casa. A questão previdenciária em Santa Catarina para a nova geração está resolvida. Quem ingressar no serviço hoje, seja juiz, promotor, do executivo ou do Tribunal de Contas, já tem um teto de remuneração com base no INSS e uma (aposentadoria) complementar que ele vai fazer ou não conforme o seu interesse. Agora, nós temos um hiato entre uma geração e outra que só tem uma forma de resolver, que é realizando ativos. O que é realizar ativos. Quando uma família tem renda sobrando, ela forma patrimônio. Quando a crise aperta e ela precisa sobreviver, tudo que não for essencial ao seu dia a dia, ela se desfaz. O Estado tem que ter todos seus ativos disponíveis para que nessa transição de 15 anos, 20 anos, quando a curva começa a diminuir, possamos ir realizando R$ 1 bilhão, R$ 1,5 bilhão por ano de ativos que temos.

Upiara Boschi - Que tipo de ativos?

Terrenos, créditos, existe uma gama muito grande…

Upiara Boschi - Privatizações?

Não no meu governo, mas no futuro com certeza. Eu não pretendo privatizar nenhuma empresa nos próximos quatro anos porque existem muitas outras possibilidades de ativos que não dão resultado econômico. As empresas dão. Para o futuro, o próximo governador vai dizer o que fazer. Nos próximos quatro anos não vou privatizar nenhuma. Agora, outros ativos que não são essenciais para a atividade do Estado, estes serão todos realizados para capitalizarmos um fundo de previdência e desafogarmos a fonte 100 (o caixa básico do Estado) para termos lá R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e pouco para obras, investimento e contrapartidas.

Estela Benetti - Uma coisa que falta é a idade mínima para aposentadoria, que deve ser aprovada em nível federal. Pretende aplicar aqui.

Com certeza, mas isso tem que ser um processo que caminhe primeiro de Brasília para cá para que seja constitucional. O que era dever de Santa Catarina está feito. Nós temos que aguardar uma reforma nacional. O grande erro do Brasil, desde o tempo do Fernando Henrique, é querer fazer tudo ao mesmo tempo. A reforma que fizemos aqui em Santa Catarina, se o Brasil tivesse feito 20 anos atrás, nos tínhamos uma geração pronta. O que é? Arruma para os que ingressarem no serviço público a partir de agora. Nós temos um marco temporal estabelecido. O nosso é 2015 (ano da reforma da previdência estadual), o do Brasil pode ser 2019. Aí a resistência é muito menor. Depois você trata da transição entre um modelo e outro, que é o que precisamos fazer agora. Nós vamos ter um déficit previdenciário de R$ 3,8 bilhões ano que vem. É muito dinheiro, é muito pesado. Para poder fazer o Estado ser útil à sociedade, nesse processo intermediário há que se ter alternativas como essa: patrimônio a ser realizado, ativos que se pode ter disponibilizados para capitalizar um fundo.