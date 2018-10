Neste domingo (28), 5.070.212 catarinenses devem ir às urnas para votar em quem desejam como governador do Estado e como presidente da República. Para evitar problemas, é recomendável conferir o endereço do seu local da votação, que está no título de eleitor.

É possível votar entre 8h e 17h. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina tem orientações sobre o horário mais tranquilo para ir às urnas.

Confira abaixo os endereços dos locais de votação da Grande Florianópolis:

Florianópolis

Biguaçu

São José

Palhoça

Para evitar transtornos, o TRE-SC recomenda que o eleitor confira previamente o número de sua seção e que esteja com o documento com foto em mãos. A ordem da votação é: primeiro para governador (dois dígitos), depois para presidente (dois dígitos). É autorizado – e recomendado – que se leve uma "cola" com os números dos candidatos.

Resultados

A contabilização dos votos para governador começa a partir das 17h, respeitando o horário de cada Estado. Já as parciais da votação para a Presidência da República só serão conhecidas a partir das 19h, pelo horário de Brasília, depois que todas as seções do território nacional são fechadas – respeitando a diferença de duas horas no Acre.

O portal NSC Total vai transmitir em tempo real a apuração dos votos . Um site especial foi montado para apresentar a contagem, seguindo as mesmas regras e horários determinadas pelo TSE.

Estatísticas

Santa Catarina possui 5.070.212 eleitores, sendo Joinville, Florianópolis e Blumenau os maiores colégios eleitorais do estado. Serão 15.562 urnas eletrônicas utilizadas nas seções eleitorais catarinenses nos 3.708 locais de votação, além de 354 urnas que servirão para justificativa e 3.173 urnas de contingência. O processo eleitoral no dia da eleição contará, ainda, com mais de 70.000 servidores e colaboradores envolvidos, sendo 63.000 mesários.

No primeiro turno das eleições, 128 ocorrências com urnas eletrônicas foram registradas e 66 precisaram ser trocadas, número que representa 0,4% de todas as urnas utilizadas na eleição em Santa Catarina. O índice de abstenção de eleitores no estado foi de 16,3%.

