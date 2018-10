A dois dias do segundo turno da eleição ao governo de Santa Catarina, o candidato Comandante Moisés (PSL) mantém a vantagem de 16 pontos percentuais sobre Gelson Merisio (PSD). Isso é o que mostra a última pesquisa Ibope desta etapa final da disputa, contratada pela NSC Comunicação. O levantamento foi realizado entre 24 e 26 de outubro e tem margem de erro máxima de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa estimulada, Moisés foi citado por 52% dos entrevistados, enquanto Merisio foi a escolha de 36%. Brancos e nulos somam 9% e outros 3% estão indecisos.

Levando em conta apenas os votos válidos, quando são excluídos os brancos, nulos e indecisos, o candidato do PSL tem 59% contra 41% do concorrente do PSD. O índice é o mesmo da pesquisa Ibope divulgada em 19 de outubro. Os votos válidos são os que os tribunais eleitorais consideram para os resultados oficiais da votação.

Potencial de voto

O Ibope questionou o potencial de voto de forma separada para cada candidato. No caso de Moisés, 38% disseram que com certeza votariam nele para governador, 18% que poderiam votar nele para governador, 15% que não votariam nele de jeito nenhum, 26% não o conhecem o suficiente para opinar e 3% não sabem ou preferem não opinar.

Quando os questionamentos são feitos sobre Merisio, 20% disseram que com certeza votariam nele para governador, 23% que poderiam votar nele para governador, 26% que não votariam nele de jeito nenhum, 29% não o conhecem o suficiente para opinar e 3% não sabem ou preferem não opinar.

Avaliação do governo estadual

Além dos números da corrida eleitoral, o instituto questionou os eleitores de Santa Catarina sobre a avaliação da administração estadual. O governador Eduardo Pinho Moreira (MDB), que não concorreu à reeleição, tem a gestão desaprovada por 46% dos entrevistados, contra 34% que aprovam. A administração do emedebista é considerada regular por 45%, contra 20% de ruim ou péssima e 18% de ótimo ou bom. Do total de entrevistados, 16% não souberam avaliar.

Presidência

A pesquisa Ibope contratada pela NSC Comunicação também apurou as intenções de voto dos catarinenses para o segundo turno da votação para a Presidência da República.

Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 61% da preferência do eleitorado (contra 66% da semana passada) e Fernando Haddad (PT), com 27% (contra 23% da semana passada). Brancos e nulos somam 8%, enquanto 3% não sabem ou preferem não opinar. Considerando apenas os votos válidos, Bolsonaro tem 69%, contra 31% de Haddad — há uma semana, esses índices eram de 74% e 26%, respectivamente.

Ficha técnica da pesquisa

Período da pesquisa: 24 a 26 de outubro

Tamanho da amostra: 1.008 eleitores em 56 municípios

Solicitante: NSC COMUNICAÇÃO

Margem de erro: máxima de três pontos percentuais para mais ou para menos

Nível de confiança: 95%

Registro: no TRE-SC sob o número SC-02958/2018 e no TSE sob o número BR-05948/2018

O segundo turno das eleições 2018 ocorre neste domingo, dia 28 de outubro. A votação começa às 8h e termina às 17h. Se o eleitor já estiver dentro da seção até o horário de encerramento, terá garantido o direito de votar. Os mesários deverão distribuir senhas.

Serão escolhidos representantes para dois cargos: governador e presidente. Na corrida pela presidência estão Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Já na disputa em Santa Catarina concorrem Gelson Merisio (PSD) e Comandante Moisés (PSL). A NSC Comunicação acompanha a apuração do segundo turno em tempo real.

