Em ato com mais de 200 lideranças evangélicas na manhã desta quarta-feira (17) em São Paulo, o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, e líderes religiosos aliados ao petista tentaram desmentir as fake news difundidas nas eleições 2018.

— Muitos de nossos irmãos estão sendo enganados por pastores mal intencionados ou mal informados — disse o pastor Ariovaldo Ramos, líder da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito.

Ele abriu o evento com um trecho do evangelho que diz "nada podemos contra a verdade senão a verdade" e encerrou o ato com uma oração rogando "pelo triunfo da verdade contra a mentira". Em praticamente todas as falas, lideranças religiosas condenaram as mentiras espalhadas nas redes sociais contra o candidato do PT que tinham como público alvo o eleitorado evangélico.

Haddad distribuiu uma Carta Aberta ao Povo de Deus na qual relata sua formação religiosa - seu avô era sacerdote da Igreja Católica Ortodoxa - e também tenta esclarecer as mentiras espalhadas via WhatsApp voltadas ao público evangélico.

— Nenhum de nossos governos encaminhou ao Congresso leis inexistentes pelas quais nos atacam: legalização do aborto, kit gay, taxação de templos, proibição de culto público, escolha de sexo pelas crianças — diz o documento.

Ministério Público Eleitoral de SC abre investigação sobre fake news

Haddad lembra passagem pela prefeitura de São Paulo

O candidato lembrou que em sua passagem pela Prefeitura de São Paulo aprovou normas que flexibilizavam as exigências legais para cultos na periferia da cidade.

— Não é uma carta de conveniência, além de ter sido educado no cristianismo, escolhi abraçar o cristianismo — completou.

— Estamos tentando acordar os evangélicos para essa realidade do 'fake news', eles estão sendo enganados — disse ao Estadão/Broadcast o pastor Ariovaldo Ramos, da Comunidade Cristã Reformada, que articulou o apoio de evangélicos a Haddad. Ele aponta, no entanto, dificuldades para a campanha do petista.

— Não sei se dá para reverter — comentou, ao citar o apoio articulado de grandes igrejas a Bolsonaro e o cuidado que pastores e fiéis estão tendo em se contrapor a essas lideranças.

O pastor Ariovaldo engrossou o coro dos que pedem uma autocrítica do PT após as eleições.

— Eles precisam fazer uma revisão da história recente e dizer a todos os eleitores e brasileiros o que aconteceu. Mas agora não dá para fazer isso, agora é hora do embate entre a civilização e a barbárie — disse.

Um dos erros de Haddad, disse o pastor, foi ter chamado o bispo Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus, de "charlatão".

— Ele não entendeu que os evangélicos se unem contra o inimigo comum. Faltou assessoria, isso não se fala nunca.

Em dois longos discursos, Haddad defendeu a separação entre Igreja e Estado, não falou especificamente sobre temas como aborto e acusou Bolsonaro de estar por trás das mentiras espalhadas contra eles, principalmente na última semana antes do primeiro turno.

— Esses dias ele soltou que eu era a favor do incesto. Ele não pensa que eu tenho uma filha de 18 anos que vai à faculdade, que tem a turma dela? Quantos votos ele ganhou com isso? — questionou.

Bolsonaro e Haddad trocam farpas no Twitter

Lideranças evangélicas

O ato reuniu mais de 200 lideranças evangélicas, principalmente de igrejas históricas como Luterana, Metodista, Batista e Presbiteriana mas também neopentecostais, sobretudo da Assembleia de Deus.

O evento teve hinos religiosos, orações, pregações e discursos de diversas lideranças, várias vezes iniciados com expressões como "salve o povo de Deus" e "na paz do senhor". No andar de baixo, uma equipe do PT gravava depoimentos das lideranças.

Haddad admitiu que o objetivo do ato, que inicialmente seria para angariar apoios no meio evangélico, acabou sendo desmentir as fake news.

— Não adianta ganhar no tribunal se as pessoas que foram expostas às mentiras não ficarem sabendo da verdade — disse ele.

Segundo o ex-ministro Gilberto Carvalho, a ideia é repetir encontros semelhantes em vários Estados com a presença de lideranças petistas.

— Em tese não deveria ser isso. Deveria ser para firmar parcerias, por uma agenda positiva. Mas, dada a conjuntura, não tinha como não darmos um destaque para isso — disse.

A campanha do PT avalia que as mentiras espalhadas pelas redes sociais quase levaram Bolsonaro a uma vitória no primeiro turno e são o principal adversário de Haddad na segunda etapa da campanha.

