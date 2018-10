Eleito governador catarinense com 71,09% dos votos totais, Carlos Moisés da Silva (PSL) mais que dobrou a votação conquistada no Estado do primeiro para o segundo turno das Eleições 2018. Em todas as 10 maiores cidades de Santa Catarina, a vitória foi de Moisés.

Na primeira etapa da corrida eleitoral, o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros foi o escolhido por 1.071.406 eleitores que foram as urnas, o que representa 29,72% da preferência. No segundo turno, o número saltou para 2.644.179 votos — um crescimento de 146,7%.

Já Gelson Merisio (PSD), que ficou em segundo com 28,91% dos votos totais, viu a votação cair de 1.121.869 para 1.075.242 votos entre os dois turnos. A redução foi de 4,2%.

