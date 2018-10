Gelson Merisio (PSD) e Comandante Moisés (PSL) serão entrevistados no NSC Notícias, da NSC TV

O NSC Notícias entrevista nesta segunda-feira (15) o candidato ao governo de Santa Catarina, Comandante Moisés (PSL). Na terça-feira (16) será a vez de receber Gelson Merisio (PSD). Ao vivo, os candidatos terão a oportunidade de esclarecer os principais pontos levantados nesta reta final das eleições ao governo do Estado.

Ampliada para promover a entrevista, a edição desta segunda do NSC Notícias irá ao ar a partir das 19h, na NSC TV, depois da novela "Espelho da Vida".

Com mediação do apresentador do telejornal, Fabian Londero, cada candidato terá 15 minutos para responder às principais questões sobre gestão pública, segurança, educação, saúde e outros temas relevantes aos catarinenses.

Ao final, terão mais 1 minuto para firmar com os eleitores o compromisso de fazer Santa Catarina um Estado ainda melhor. O projeto "SC Ainda Melhor" – que está marcando a cobertura eleitoral da NSC Comunicação – reuniu a opinião de especialistas e entidades sobre cinco pontos essenciais para a gestão do próximo governador.

As entrevistas com os dois candidatos deste segundo turno é mais uma ação da NSC Comunicação para qualificar o voto do eleitor catarinense.

— É um momento essencial para que o eleitor possa ouvir os candidatos ao governo do Estado e, no dia 28 de outubro, exercer seu voto com consciência —, destaca a gerente-geral de telejornalismo e G1, Daniella Peretti.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, em comum acordo com as assessorias dos candidatos.

