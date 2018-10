Neste domingo ocorre o segundo turno das Eleições 2018. Será eleito o presidente da República e o novo governador de Santa Catarina. Em todo Estado, são mais de 5 milhões de eleitores. Confira como acompanhar o segundo turno no Estado:





No NSC Total

A votação do segundo turno das eleições 2018 terá uma cobertura completa e multimídia no nsctotal.com.br. Já nas primeiras horas do dia, repórteres de todas as regiões de Santa Catarina vão informar, em tempo real, a situação nos locais de votação, regras e o dia dos candidatos. Pelas redes sociais, flashes ao vivo em vídeo vão trazer as notícias mais importantes, além de mensagens via WhatsApp.

O site também terá uma ferramenta própria de apuração de votos em tempo real, abastecida diretamente com informações do TSE. O site prioriza Santa Catarina e é responsivo, ou seja, se adapta a telas do computador, celular ou tablet. A apuração em tempo real pode ser acompanhada aqui.

No fim do dia, uma newsletter especial de eleições trará detalhes da cobertura.

Como acompanhar

Apuração em tempo real, acesse a ferramenta do NSC Total aqui.

Principais notícias das Eleições 2018 na página do NSC Total.

Para receber as notícias pelo WhatsApp acesse aqui.

Para receber a newsletter do NSC Total acesse aqui.





Na NSC TV

No domingo, a cobertura do dia do voto em Santa Catarina e no país será destaque na NSC TV a partir das 8h, com pequenos programas ao longo do dia e flashes de cobertura em todos os intervalos. As equipes em todas as regiões do Estado mostrarão ao vivo as informações do dia de eleições e também o domingo dos candidatos que disputam o segundo turno. Após o Fantástico, haverá um programa especial com análises, reportagens especiais, cobertura ao vivo e o balanço do dia em SC.





G1

Os catarinenses poderão acompanhar a votação pelo Estado em tempo real e, partir das 17h, a apuração em todos os estados e no país.





CBN Diário

O domingo que define os próximos quatro anos em Santa Catarina e no Brasil mobiliza a rádio que toca notícia. Durante todo o domingo, das 6h à meia-noite, o melhor time de radiojornalismo do país acompanha, passo a passo, voto a voto, a disputa pela presidência da república. Simultaneamente, a equipe da NSC Comunicação levará aos ouvintes da CBN Diário todos os detalhes da disputa pelo governo do Estado.

A programação nacional começa às 6h, Mílton Jung, e segue ao longo de todo o dia com os âncoras de Carlos Alberto Sardenberg, Tatiana Vasconcellos, Roberto Nonato e Tania Morales, os comentaristas Gerson Camarotti, Kennedy Alencar, Miriam Leitão e repórteres espalhados de Norte a Sul do país.

Já a cobertura estadual terá o comando de Leandro Lessa, Renato Igor, Paulo Branchi e Mário Motta. Para analisar os resultados, Moacir Pereira, Upiara Boschi, Anderson Silva e o cientista político Cesar Pasold. A reportagem acompanha todos os momentos da votação nas ruas, no TRE e lado a lado dos dois candidatos ao governo.

O ápice da cobertura será a partir das 17h, quando Mário Motta comanda o acompanhamento da votação voto a voto, direto da redação integrada da NSC Comunicação. Depois das 19h, entra em cena a definição para o Planalto.

Como acompanhar

740 AM

No site

Baixe gratuitamente o aplicativo CBN Diário para iPhone e Android

Facelive, com imagens ao vivo, dos programas CBN Eleições 2018 (10h às 12h) e do Jornal da CBN 2ª edição, a partir das 17h. Acesse facebook.com/diariocatarinense ou facebook.com/CBN740am

