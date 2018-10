Os mais de 6 mil eleitores que se habilitaram para votar em trânsito no segundo turno em Santa Catarina devem ficar atentos aos endereços dos locais de votação e seção em que foram alocados. Em Santa Catarina, 10 cidades terão voto em trânsito nas Eleições 2018: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça e São José.

Importante lembrar que só pode votar em trânsito o eleitor que se habilitou até o dia 23 de agosto e indicou o município em que estaria no dia da eleição. A habilitação não transferiu ou alterou quaisquer dados da inscrição eleitoral. Dessa maneira, após as eleições, a vinculação do eleitor com sua seção de origem é restabelecida automaticamente.

Dos 10 municípios credenciados, Florianópolis foi o que mais recebeu solicitações. Ao todo, 2.377 eleitores registraram-se para votar na Capital durante o segundo turno. O quantitativo de eleitores cadastrados para votarem nos demais municípios no primeiro e segundo turno pode ser conferido nesta tabela .

Lembrando que o eleitor cadastrado para votar em trânsito não poderá votar em sua seção eleitoral habitual. Por isso, quem não comparecer à seção para votar em trânsito deverá justificar a sua ausência em qualquer mesa receptora de justificativas, inclusive no seu domicílio eleitoral de origem, à exceção do município indicado no requerimento de habilitação.

O eleitor que se registrou para votar em trânsito pode consultar a seção em que foi alocado no aplicativo e-Título ou no site do TSE . Confira nesta tabela os endereços dos 91 locais de voto em trânsito em Santa Catarina, que também podem ser consultados neste link .

