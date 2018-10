O deputado federal eleito pelo MDB Jerry Edson Comper, o Jerry do Aldo, entregou à Justiça Eleitoral, na terça-feira, a primeira prestação de contas relativa às eleições deste ano. Todos os candidatos e partidos políticos devem prestar contas finais referentes ao primeiro turno até o dia 6 de novembro.

Nesta quarta, ocorreu uma reunião na sede do TRE-SC com representantes dos diretórios regionais dos partidos políticos para esclarecer os procedimentos de geração e entrega das prestações de contas de campanha eleitoral. Em 2018, as prestações de contas passaram a ser processadas no Processo Judicial Eletrônico, demandando a geração de mídias e a entrega na Justiça Eleitoral, após o envio eletrônico pela internet.

Durante o evento, o presidente de Tribunal Eleitoral catarinense, Ricardo Roesler, alertou sobre a importância da antecipação da entrega das prestações de contas, a fim de evitar eventuais falhas de processamento nos últimos dias do prazo, seja pela novidade da forma de prestar contas, seja pelo congestionamento da rede.

