As urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno das Eleições 2018 em Santa Catarina começam a ser distribuídas aos locais de votação no começo da tarde de sábado, em todo o estado. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC).

Ao todo, serão distribuídas 19.089 urnas, sendo 354 delas para justificativa do eleitor. As urnas sairão das zonas eleitorais para os 3.708 locais de votação, logo após o sorteio da Votação Paralela, agora chamada de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob Condições Normais de Uso. Nessa audiência pública, as urnas sorteadas serão substituídas por outras devidamente carregadas com dados de candidatos e eleitores. As demais serão distribuídas por um sistema de rotas, estabelecidas entre as Zonas Eleitorais e a empresa de transporte contratada através de processo licitatório.

O transporte e a entrega aos delegados de prédio de cada local de votação serão monitorados por servidores da Justiça Eleitoral, garantindo integridade ao processo. Após o término da votação, às 17h, as urnas serão recolhidas e enviadas aos cartórios eleitorais.

O segundo turno das eleições 2018 ocorre neste domingo, dia 28 de outubro. A votação começa às 8h e termina às 17h. Se o eleitor já estiver dentro da seção até o horário de encerramento, terá garantido o direito de votar. Os mesários deverão distribuir senhas.

Serão escolhidos representantes para dois cargos: governador e presidente. Na corrida pela presidência estão Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Já na disputa em Santa Catarina concorrem Gelson Merisio (PSD) e Comandante Moisés (PSL). A NSC Comunicação acompanha a apuração do segundo turno em tempo real.

