Neste domingo (28), dia de votação do segundo turno das Eleições 2018, os eleitores de Santa Catarina votam para decidir os futuros governador e presidente da República.

No primeiro turno, foi necessário votar seis vezes, para escolher deputado estadual e federal, dois senadores, governador e presidente. Neste segundo turno, tendo que escolher somente dois candidatos, a previsão é que o voto leve entre 23 e 42 segundos, levando em conta a estimativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por conta disso, a tendência é exista menos espera do que no último dia 7.

Não há como dizer qual é o melhor horário para ir votar. A recomendação que o Tribunal Regional de Santa Catarina tem é que os eleitores votem o quanto antes.

Ainda assim, há chance de filas no início e no final do período que as urnas estão liberadas. No começo da manhã, o motivo pode ser a fila acumulada antes de a seção abrir, às 8h. Já perto das 17h, é possível que muita gente chegue nos últimos minutos para não perder a votação.

No primeiro turno, alguns locais de votação registraram filas com distribuição de senhas a quem estava nas fila no horário limite. Em Blumenau e Itajaí houveram seções com espera de até 80 pessoas.

Para evitar transtornos, o TRE-SC recomenda que o eleitor confira previamente o número de sua seção e que esteja com o documento com foto em mãos. A ordem da votação é: primeiro para governador (dois dígitos), depois para presidente (dois dígitos). É autorizado – e recomendado – que se leve uma "cola" com os números dos candidatos.

Vidal Ramos elege prefeito

No município de Vidal Ramos, ocorre também a eleição suplementar para prefeito. Lá, a ordem de votação é a seguinte: governador, presidente e prefeito (dois dígitos).

Resultados

A contabilização dos votos para governador começa a partir das 17h, respeitando o horário de cada Estado. Já as parciais da votação para a Presidência da República só serão conhecidas a partir das 19h, pelo horário de Brasília, depois que todas as seções do território nacional são fechadas – respeitando a diferença de duas horas no Acre.

O portal NSC Total vai transmitir em tempo real a apuração dos votos. Um site especial foi montado para apresentar a contagem, seguindo as mesmas regras e horários determinadas pelo TSE.

Estatísticas

Santa Catarina possui 5.070.212 eleitores, sendo Joinville, Florianópolis e Blumenau os maiores colégios eleitorais do estado. Serão 15.562 urnas eletrônicas utilizadas nas seções eleitorais catarinenses nos 3.708 locais de votação, além de 354 urnas que servirão para justificativa e 3.173 urnas de contingência. O processo eleitoral no dia da eleição contará, ainda, com mais de 70.000 servidores e colaboradores envolvidos, sendo 63.000 mesários.

No primeiro turno das eleições, 128 ocorrências com urnas eletrônicas foram registradas e 66 precisaram ser trocadas, número que representa 0,4% de todas as urnas utilizadas na eleição em Santa Catarina. O índice de abstenção de eleitores no estado foi de 16,3%.

