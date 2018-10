Eleito presidente da República neste domingo com 55,13% dos votos totais, Jair Bolsonaro (PSL) viu sua votação crescer em relação ao primeiro turno, mas em um índice percentual menor do que a do adversário Fernando Haddad (PT).

Na primeira etapa da corrida eleitoral, Bolsonaro fez 49.276.990 votos, representando 46,03% da preferência. No segundo turno, foram 57.797.466 votos, o que significa um aumento de 17,2%. Já Haddad, que tinha conquistado 31.342.005 votos no primeiro turno (29,28% do total), alcançou 47.040.859 votos na parte final da eleição (44,87% do total). O crescimento do petista foi de 50%.

Contando apenas os dados em Santa Catarina, Bolsonaro fez 2.603.665 votos no primeiro turno, contra 598.578 de Haddad. No segundo turno, o candidato do PSL cresceu 13,9% e conquistou 2.966.242 votos. O petista também subiu mais do que o adversário em índices percentuais, aumentando a votação em 57,1% e sendo escolhido por 940.724 eleitores.

