Aumenta cada vez mais o número de eleitores pró-Bolsonaro em frente à casa do candidato do PSL, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Muitos comemoram também o resultado parcial de Witzel (PSC) para o governo do estado. O político está eleito matematicamente.

Augusto Ittner, enviado da NSC ao Rio de Janeiro, acompanha expectativa de militantes de Jair Bolsonaro (PSL) pic.twitter.com/PoMG2kz8uM — Diário Catarinense (@dconline) 28 de outubro de 2018





RJ: Senador Magno Malta (PR) chega a pé à casa de Jair Bolsonaro (PSL), acompanhado do deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM). Eles acompanham a votação com o capitão da reserva. "SC mostrou no 1º turno que o Brasil quer mudança", disse o senador não reeleito #Eleições2018 pic.twitter.com/3TC6BSfQBy — Diário Catarinense (@dconline) 28 de outubro de 2018