Aliado do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) está reunido na tarde desta quarta-feira, 31, com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, no Palácio do Planalto. O general Augusto Heleno Ribeiro, escolhido por Bolsonaro para o Ministério da Defesa, também está presente. No início da reunião, Lorenzoni entregou documento com a relação de alguns nomes que vão compor a equipe de transição governamental.

No início da semana havia previsão de uma visita até o espaço reservado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para que Padilha apresentasse o local destinado aos trabalhos do grupo responsável pela transição. A visita não foi confirmada, pois a Casa Civil aguardava sinalização positiva de Lorenzoni até o início da reunião. Caso ele queira, Padilha se colocou à disposição para acompanhá-lo ao CCBB, que possui salas especiais para o presidente e vice-presidente eleitos, salas de reuniões e auditórios.

Na lista, fontes ouvidas pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, afirmaram que muitos dos nomes são do grupo econômico liderado por Paulo Guedes, que assumirá o comando de um superministério formado por Fazenda, Planejamento e Indústria.