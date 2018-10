João Doria (PSDB) pode não ser, ao pé da letra, um homem de palavra quando fala de seu futuro político. Ou talvez seja pouco fiel às próprias convicções. Dois anos atrás, prometia de mãos juntas que governaria a cidade de São Paulo pelos quatro anos de mandato. Até trocou o terno pela roupa de gari no primeiro dia de trabalho. E adivinha? Desocupou a prefeitura um ano e três meses depois para concorrer ao governo do Estado.

Mas para uma maioria apertadíssima de 51,75% dos eleitores paulistas, a contradição de João Doria não vai impedi-lo de sentar na cadeira mais importante de São Paulo nos próximos quatro anos. É a sétima vitória consecutiva do PSDB no Estado. Seu adversário, o atual governador Márcio França (PSB), acabou derrotado com 48,25% dos votos. No Palácio dos Bandeirantes, Doria terá em mãos a partir de janeiro o segundo maior orçamento público do país, menor apenas do que o cofre da União – o montante disponível em 2018 foi de R$ 216,9 bilhões.

Alçado por um discurso antipolítico em 2016, o empresário e ex-apresentador de televisão não abriu mão da receita de “gestor” para emplacar mais uma vitória nas urnas. Enquanto seu opositor teve como bandeiras a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) e políticas mais inclusivas de Estado, Doria acenou para uma aproximação maior com o mercado econômico e menor intervenção estatal. Ele propõe, por exemplo, desestatizar parte do sistema prisional do Estado, berço da maior facção criminosa do país, que hoje abriga aproximadamente 227 mil presos. Discursos à parte, a passagem relâmpago pela prefeitura não depõe muito a seu favor: o tucano se despediu da administração municipal sem garantir qualquer uma das concessões e privatizações que prometeu, como a venda do Complexo do Anhembi e a concessão do Pacaembu.

Insucessos no breve currículo político de Doria tiveram menor importância em uma eleição contaminada também pela polarização no território estadual. Numa campanha marcada pelas altas temperaturas dos debates, João Doria colheu o chamado voto conservador atirando no adversário rótulos como "carreirista político", "vermelho", "socialista", "esquerdista" e "defensor do PT".

Pouco surpreende, portanto, que o luto pela derrota de Geraldo Alckmin (PSDB) na corrida à presidência não tenha resistido a uma noite. Ainda em 7 de outubro, Doria declarou apoio a Jair Bolsonaro (PSL) e vestiu, literalmente, a camisa do presidente eleito. No ninho tucano, o movimento foi encarado como uma forma de traição ao líder que governou São Paulo por quatro vezes e é considerado padrinho político do próprio Doria, mas que agora vê o pupilo como nome mais fortalecido do partido.

A estratégia de Doria, claro, foi pegar carona na popularidade alinhada à direita do próximo presidente. Ao votar ontem, no bairro Jardins, o governador eleito usava uma camiseta com a hashtag #BolsoDoria, tema que passou a definir a “dobradinha extraoficial” dos candidatos. Bolsonaro, diga-se, não retribuiu apoio com o mesmo entusiasmo, apenas desejou boa sorte ao tucano no segundo turno. Ao ser eleito, Doria usou as redes sociais para se manifestar:

— Nós vamos governar para todos. Bolsonaro vai governar para todos do Brasil. Eu vou governar para todos de São Paulo.

Paulistas e paulistanos terão quatro anos para dizer se o próximo governador do Estado é um homem de palavra. Ou pelo menos fiel às próprias convicções.

