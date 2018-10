A Embraer encerrou o terceiro trimestre de 2018 com um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de R$ 83,8 milhões, revertendo o ganho de R$ 331,9 milhões registrado no mesmo período de 2017. Os números do terceiro trimestre do ano passado foram reapresentados em função das novas regras contábeis (IFRS 15 e IFRS 9).

Já no critério ajustado, excluindo o imposto de renda e a contribuição social diferidos no período, a Embraer contabilizou prejuízo líquido de R$ 119,3 milhões entre julho e setembro, ante o resultado positivo em R$ 188,9 milhões anotado em igual intervalo do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) totalizou R$ 412,2 milhões no terceiro trimestre de 2018, 0,1% maior que os R$ 411,7 milhões registrados um ano antes. A margem Ebitda, por sua vez, ficou em 9,0%, um recuo de 1 ponto porcentual (p.p.) frente ao terceiro trimestre de 2017.

Já o Ebitda ajustado atingiu R$ 412,2 milhões, 2,6% abaixo dos R$ 423,1 milhões verificados entre julho e setembro de 2017. A margem Ebitda ajustada ficou em 9,0%, ante margem de 10,3% na mesma comparação.

O resultado operacional (Ebit) atingiu R$ 176,6 milhões positivos, uma alta de 0,3% no comparativo anual. A margem Ebit caiu de 4,3% no terceiro trimestre de 2017 para 3,9% no último trimestre.

O Ebit ajustado, por sua vez, recuou 5,8% na base anual, atingindo R$ 176,6 milhões, ante os R$ 187,4 milhões registrados há um ano. A margem Ebit ajustada no trimestre ficou em 3,9%, queda de 0,7 p.p. na base anual.

Em release de resultados, a Embraer informa que o Ebit e Ebitda do trimestre não contam com qualquer item especial, e lembra que, no terceiro trimestre de 2017, os indicadores haviam sofrido impacto negativo da despesa de R$ 11,4 milhões referente aos impostos sobre as remessas executadas para pagamentos no exterior, após a finalização da investigação do Ato de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA, na sigla em inglês).

A receita líquida cresceu 11,3% entre os períodos, passando de R$ 4,116 bilhões no terceiro trimestre de 2017 para R$ 4,581 bilhões no mesmo intervalo de 2018.

Por fim, a Embraer reiterou todo o seu guidance, tanto financeiro quanto de entregas, para o ano de 2018.