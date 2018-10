A indústria de máquinas e equipamentos brasileira encerrou setembro com 301.447 pessoas no seu quadro de trabalhadores. Sobre agosto, este contingente de empregados representa um crescimento de 0,5%, informou nesta terça-feira, 30, a Abimaq, entidade que reúne as empresas do setor.

Sobre setembro do ano passado, o número de empregados observado na indústria de máquinas em setembro último representa um aumento de 3,6%.

A média de empregados no setor neste ano até setembro é de 295,9 mil pessoas, com alta de 1,6% sobre idêntico período do ano passado.

Consumo aparente

O consumo aparente de máquinas no Brasil recuou 0,1% em setembro ante agosto, segundo dados que a Abimaq divulgou. Na comparação de setembro deste ano com o mesmo mês do ano passado houve um aumento de 7,8%.