O desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi levou empresas e a mídia internacional a cancelar sua participação em uma importante conferência econômica na Arábia Saudita, conhecida como Davos do Deserto.

Esta conferência, organizada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, está programada para entre 23 e 25 de outubro e seria um evento para melhorar a imagem do país e apresentar as reformas econômicas do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, considerado o homem forte do reino.

O encontro, chamado Future Investment Initiative, foi afetado pelo desaparecimento de Khashoggi, que poderia ter sido morto quando esteve no consulado saudita em Istambul em 2 de outubro.

Na sexta-feira passada, o site do congresso anunciava a participação, entre outros, do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde.

Mas o gabinete de Lagarde anunciou na terça-feira que a chefe do FMI adiaria sua viagem ao Oriente Médio, que incluía a conferência em Riad.

Esta é a lista de cancelamentos até agora:

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS

-- Christine Lagarde, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI)

FINANÇAS

-- John Flint, diretor-geral do HSBC

-- Tidjane Thiam, diretor-geral do Crédit Suisse

-- Ajay Banga, conselheiro delegado da MasterCard

HSBC, Crédit Suisse e MasterCard estão entre os oito "parceiros estratégicos" da conferência, ao lado da Siemens, cujo conselheiro delegado, Joe Kaeser, manteve por enquanto sua presença.

-- Jamie Dimon, conselheiro delegado do JPMorgan Chase

-- Larry Fink, conselheiro delegado do BlackRock

-- Stephen Schwarzman, conselheiro delegado da Blackstone

-- Bill Winters, diretor- geral do Standard Chartered

-- Jean Lemierre, presidente do BNP Paribas

-- Frédéric Oudéa, diretor-geral do Société Générale

INDÚSTRIA / TECNOLOGIA

-- Bill Ford, presidente executivo da Ford

-- Dara Khosrowshahi, conselheiro delegado da Uber

-- Richard Branson, milionário britânico fundador do grupo Virgin

-- Ariana Huffington, diretora do "Thrive Global"

-- Diane Greene, diretora da divisão "cloud" do Google

IMPRENSA

-- Bob Bakish, conselheiro delegado da Viacom

Vários grupos midiáticos (CNN, Bloomberg, The Economist, The New York Times, CNBC o The Financial Times) também cancelaram a participação de seus diretores ou jornalistas nas mesas redondas da conferência.

* AFP