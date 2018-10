A partir das 10h desta segunda-feira (22), os estudantes que se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão conferir os cartões de confirmação das inscrições. Neles estarão disponíveis também os locais em que cada candidato vai realizar as provas, nos dias 4 e 11 de novembro.

O documento, que deve ser emitido pela internet, trará outras informações, como o número da inscrição, as datas e horários das provas, a opção de língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos e/ou especializados, e recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados durante a inscrição e aprovados após análise dos laudos.

A consulta ao Cartão de Confirmação da Inscrição pode ser feita pela Página do Participante ou pelo aplicativo do Enem 2018, disponível para download na App Store e na Google Play . É preciso informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para aqueles que esqueceram a senha, o Inep disponibiliza um passo a passo para recuperação. Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) se prepara para aplicar o Exame para 5,5 milhões de participantes. No dia 4, os estudantes vão realizar as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No dia 11, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Os gabaritos devem ser divulgados no dia 14 de novembro.

Não é necessário apresentar o Cartão de Confirmação da Inscrição para ter acesso aos locais de prova, apenas levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tubo transparente. Mas o Inep alerta para os participantes não deixem para acessar o Cartão na véspera da prova. Outra orientação é fazer o trajeto antes do dia do Exame, para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar ao local de prova, evitando atrasos no dia da aplicação.



Declaração de Comparecimento

Antes de acessar as informações, os participantes deverão ler um aviso sobre a Declaração de Comparecimento. O participante que precisar comprovar sua presença na prova deverá imprimir e levar a declaração personalizada, também disponível na Página do Participante. Haverá uma declaração para cada domingo de aplicação. O Cartão de Confirmação só será visualizado após o participante confirmar ter lido o aviso e estar ciente de que é o responsável por levar essa declaração, caso necessite.



Horário de Verão

O Enem 2018 terá o Horário de Brasília como referência, como em todas as suas edições. Isso determina que o Exame, tradicionalmente, seja aplicado com quatro fusos horários diferentes. Entretanto, este ano, o primeiro domingo de provas, 4 de novembro, coincidirá com o início do Horário de Verão.

O Inep alerta que os participantes devem se preparar para a mudança. Todos, onde quer que estejam, devem converter o horário local para o Horário de Brasília, onde o Horário de Verão estará vigente. De acordo com o Horário de Brasília, os portões sempre abrem às 12h e fecham às 13h. A prova começa às 13h30.

