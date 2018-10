O Equador estima que terá crescimento de até 1,2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, semelhante ao previsto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), disse Veronica Artola, gerente do Banco Central do país.

"Com base nas premissas oficiais que estamos recebendo de diversas instituições, também temos que revisar nossas estimativas, e está em torno de 1,1% e 1,2%", disse Artola em entrevista ao Canal 1.

Em seu relatório mais recente, o FMI estimou um crescimento de 1,1% para este ano, enquanto o orçamento geral do Estado do Equador, aprovado no ano passado, antecipava uma expansão de 2,04%.

Artola acrescentou que a economia equatoriana dolarizada "está crescendo", mas que "há uma desaceleração", apesar das medidas econômicas implementadas pelo governo, que incluem a redução das instituições públicas, a eliminação do subsídio para a gasolina e o aumento preço do diesel industrial.

* AFP