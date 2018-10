Estão abertas as inscrições para bolsas de estudos oferecidas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) em 21 Unidades do Sesc Santa Catarina. O edital para o ano letivo 2019 disponibiliza 350 vagas gratuitas distribuídas entre as atividades de educação infantil parcial e ensino fundamental. Para acesso a quantidade de vagas em cada escola é necessário entrar em contato com a unidade de interesse.

As inscrições podem ser feitas até 26 de outubro, na Área de Relacionamento com Clientes das Unidades do Sesc que oferecem os serviços. Para se candidatar no processo seletivo de ingresso ao PCG, o responsável legal precisa comprovar renda familiar bruta de até três salários mínimos e o aluno deve atender ao seguinte requisito: ser prioritariamente dependente de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo; ou estar matriculado ou ser egresso da Educação Básica da rede pública. O edital está disponível aqui.



Unidades do Sesc:



Sesc Blumenau: Rua Dr. Amadeu da Luz, 165 – Centro – Telefone: (47) 3322.5261



Sesc Brusque: Rua Arno Carlos Gracher, 211 – Telefone: (47) 3351.2599



Sesc Chapecó: Rua Brasília, 475-D – J. Itália – Telefone: (49) 3319.9100



Sesc Concórdia: Rua Romano Anselmo Fontana, nº 620 - Centro – Telefone: (49) 3442.0303



Sesc Criciúma: Rua Pres. Kennedy, 850 – Pio Corrêa – Telefone: (48) 3437.5224



Sesc Curitibanos: Rua Francisco Rauen, nº 675 - Nossa Senhora Aparecida – Telefone: (49) 3245-1858



Sesc Florianópolis (Estreito): Rua Santos Saraiva, 289 - Estreito– Telefone: (48) 3954.7550



Sesc Florianópolis (Prainha): Trav. Syriaco Atherino, 100 – Centro – Telefone: (48) 3229.2200



Sesc Itajaí: Rua Almirante Tamandaré, 259 – Centro – Telefone: (47) 3249.3850



Sesc Jaraguá do Sul: Rua Jorge Czerniewicz, 633 – Telefone: (47) 3275.7800



Sesc Joinville: Rua Itaiópolis, 470 – Centro – Telefone: (47) 3441.3300



Sesc Lages: Av. Dom Pedro II, 1.693 – Universitário – Telefone: (49) 3322.3936



Sesc Laguna: Rua Tenente Bessa, 211 – Telefone: (48) 3644.0152



Sesc Mafra: Rua Quintino Bocaiúva, 171 – Vila Ferroviária – Telefone: (47) 3642.5747



Sesc Palhoça: Rua João Pereira dos Santos, 303 – Ponte Imaruim – Telefone: (48) 3341.7900



Sesc Rio do Sul: Rua Engº Odebrecht, 500 – Telefone: (47) 3521.2798



Sesc São Bento do Sul: Rua Jorge Zipperer, 101 – Centro – Telefone: (47) 3633.0658



Sesc São Miguel do Oeste: Rua Almirante Tamandaré, nº 969 - Centro – Telefone: (49) 3621.3082



Sesc Tijucas: Rua João Policarpo Pacheco, 250 – Telefone: (48) 3263.6963



Sesc Tubarão: Rua Antonio Hülse, 411 – Dehon – Telefone: (48) 3626.0146



Sesc Xanxerê: Rua Cel. Passos Maia, 691 – Centro – Telefone: (49) 3433.5990

