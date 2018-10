Os Estados Unidos darão à Arábia Saudita "mais alguns dias" para trabalhar na investigação da morte do jornalista Jamal Khashoggi, informou o secretário de Estado de Washington, Mike Pompeo, nesta quinta-feira.

As autoridades sauditas prometeram conduzir uma "investigação completa e profunda", assegurou Pompeo após um encontro com Trump no Salão Oval, ao retornar de sua viagem a Riad, onde ele conheceu o rei e o príncipe herdeiro.

"Eu disse ao presidente Trump esta manhã que deveríamos dar a eles mais alguns dias", disse Pompeo, "Para que nós também tenhamos uma compreensão completa dos fatos" em torno do desaparecimento de Khashoggi.

"Isso permitirá tomar decisões sobre como os Estados Unidos devem responder a este caso", acrescentou.

* AFP