Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em uma explosão nesta quarta-feira em uma sede regional do Serviço Federal de Segurança (FSB) em Arkhangelsk, norte da Rússia.

A vítima fatal era um homem que carregava explosivos, anunciou o Comité Antiterrorista Russo.

"Segundo as informações preliminares, a pessoa que entrou no edifício tirou do bolso um objeto não identificado que explodiu em suas mãos. Como consequência sofreu ferimentos fatais", afirma um comunicado do comitê.

Os três feridos são funcionários do FSB.

A explosão aconteceu às 8h52 locais (2H52 de Brasília) na porta do imóvel administrado pelo FSB em Arkhangelsk.

Mais cedo, o governador regional Igor Orlov afirmou que as autoridades trabalhavam para estabelecer a identidade da pessoa morta e determinar o tipo de explosivo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou à imprensa que o presidente russo Vladimir Putin foi informado sobre o ataque, mas não fez outros comentários.

Os ataques contra a polícia ou os serviços de segurança são raros na Rússia, exceto no Cáucaso do Norte, região majoritariamente muçulmana, onde as autoridades enfrentam rebeldes islamitas.

