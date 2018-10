Uma explosão na subestação de La Arenosa, no norte do país, deixou boa parte da Venezuela sem energia elétrica nesta segunda-feira, informou o ministro da Energia, general Luis Motta Domínguez.

"Motivada por uma explosão e posterior incêndio na subestação de La Arenosa (estado Carabobo) temos uma interrupção forte no fornecimento do serviço elétrico em vários estados do sudoeste do país", explicou Motta Domínguez em vídeo publicado nas redes sociais.

Dos 23 estados do país, o apagão atingiu Aragua, Carabobo, Miranda, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Barinas, Anzoátegui, Táchira, Mérida, Trujillo, Nueva Esparta, Falcón e Zulia, segundo declarações de usuários no Twitter.

A subestação de La Arenosa é uma das sete unidades de distribuição da eletricidade gerada em Guri (Bolívar), um complexo hidroelétrico que responde por 75% da energia consumida na Venezuela.

Os apagões são frequentes na Venezuela, em especial nos estados ocidentais de Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo e Barinas.

Especialistas relacionam os apagões à deterioração da infraestrutura por falta de investimentos, em meio à crise econômica que abala a Venezuela.

Mas o governo habitualmente atribui os apagões a "sabotagens" de seus adversários para criar descontentamento popular.

* AFP