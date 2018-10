Com mais de 1,65 milhão de visitantes, a exposição do Metropolitan Museum of Art de Nova York "Corpos Celestiais: a moda e o imaginário católico" é a mais vista da sua história, anunciou a instituição nesta quinta-feira (11).

Mantos papais bordados que inspiram uma obra-prima de John Galliano para Dior, a armadura de Joana d'Arc reimaginada como um corpete por Jean Paul Gaultier, ou o hábito de um monge transformado em um vestido de noite por Valentino: a exposição explorou como as lendárias grifes se inspiraram no imaginário, nas vestimentas e nas crenças da Igreja Católica durante os séculos XX e XXI.

A exposição original, exibida ao público entre 10 de maio e 8 de outubro tanto na sede central da Quinta Avenida como nos Cloisters, seu anexo dedicado à arte medieval ao norte de Manhattan, arrebatou o recorde de visitantes de "Os tesouros de Tutancâmon", de 1978, que foi vista por 1,36 milhão de pessoas.

Mas se alguém esperava que a Igreja Católica iria ficar insatisfeita - inclusive na ultraliberal Nova York, onde os católicos são o grupo religioso dominante -, se enganou, pois o Vaticano deu a sua aprovação, inclusive emprestando 40 objetos eclesiásticos da sacristia da Capela Sistina.

O próprio cardeal Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, foi à cerimônia de gala do Met para abrir a exposição, misturando-se com celebridades que usavam vestidos inspirados no imaginário católico.

A cada mês de maio, o célebre jantar de gala do Met, que arrecada fundos para o Costume Institute do museu, se inspira em uma exposição paralela, e este ano foi "Corpos Celestiais" a que esteve na origem das extravagantes vestimentas de Rihanna, Katy Perry, Madonna e Sarah Jessica Parker.

"Corpos Celestiais" também foi a maior exposição organizada pelo Costume Institute e pelo Met, estendendo-se pelos 5.570 m2, em 25 galerias.

* AFP