A falta de banheiros e de assentos para os passageiros que esperam voos no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, são as principais reclamações entre os usuários. O terminal ficou em último lugar em uma pesquisa realizada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, divulgada nesta quarta-feira (24).

O levantamento trimestral leva em conta a opinião dos usuários dos principais aeroportos brasileiros. São avaliados 37 itens referentes aos serviços oferecidos nesses terminais e também pelas companhias aéreas.

Na pesquisa, os usuários avaliam cada característica com notas que vão de 1 a 5. Quanto maior o valor, melhor é a avaliação. De acordo com o ministério, a meta dos aeroportos é atingir uma média geral de, pelo menos, 4 pontos.

O Aeroporto Hercílio Luz conseguiu nota de 3,86 e foi o único, entre os terminais pesquisados que não atingiu a meta. Apesar disso, houve melhora na avaliação geral. A nota desta pesquisa é 9% maior que a recebida no levantamento anterior.

Outro ponto que também reduziu a nota dos para o aeroporto da Capital foi o tempo que os usuários precisam esperar para realizar o check-in dos voos, nos balcões das empresas aéreas. Esse ponto também foi o pior do país na avaliação dos passageiros.

Por outro lado, a disponibilidade de redes wi-fi ficou entre as melhores do Brasil, em quarto lugar. Outros pontos a serem destacados são o autoatendimento do check-in, a integridade da bagagem e o tempo de fila na inspeção de segurança, que ficaram acima da meta de 4 pontos.

A reportagem entrou em contato com a Floripa Airport, que administra o terminal, mas a empresa ainda não havia se posicionado até a última atualização desta reportagem.

