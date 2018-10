Mesmo advertido de que poderia ser punido caso fizesse manifestação eleitoral após as 22h deste sábado (27) no show programado para Curitiba, Roger Waters manteve sua posição de manifestar-se politicamente. Faltando 30 segundos para as 22h, o músico britânico exibiu no telão uma mensagem com os dizeres "Ele Não".

Waters interrompeu a execução da música Breathe, a quinta da apresentação que teve inícios às 21h30min, para exibir um pequeno vídeo de repúdio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

"Temos 30 segundos. É a última chance de resistirmos ao fascismo antes de domingo. Ele Não! São 10:00. Obedeçam a lei", mostrou o telão.

Parte do público aplaudiu e puxou um coro de "ele não". Outra reagiu gritando "mito". Indiferente, Waters emendou com The Great Gig in the Sky.

A produção do show havia sido notificada pela Justiça Eleitoral, na sexta-feira (26), de que Waters cometeria crime eleitoral se fizesse comentários de cunho político após as 22h. Seria aplicada multa, com valor arbitrado por um juiz, para ocorrência entre 22h e meia-noite, e prisão, caso a manifestação fosse feita após a meia-noite.

ROGER WATERS AGORA A POUCO EM CURITIBA pic.twitter.com/Rkut0nv1TQ — cinzas do pedrinho (@goldyeee) 28 de outubro de 2018

Em sua turnê brasileira, Waters tem sido um crítico ferrenho de Bolsonaro. Em show em São Paulo , projetou no telão uma lista de políticos chamados por ele de "neofascistas" na qual incluiu o candidato do PSL ao lado de Putin e Trump. Em outra ocasião, homenageou o mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, o Moa do Katendê, assassinado em uma discussão política em Salvador ao defender voto em Fernando Haddad (PT). No Rio, Waters prestou tributo à vereadora Marielle Franco, assassinada em março.

O artista se apresentará em Porto Alegre nesta terça-feira (30), no Estádio Beira-Rio, com abertura de Renato Borghetti.

