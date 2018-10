Duas famílias ficaram isoladas após a queda de duas pontes localizadas no município de Ouro, no Oeste de Santa Catarina. As estruturas de concreto foram arrastadas por uma enxurrada que atingiu o município na noite de terça-feira (9), após um temporal. No local também haviam granjas, que foram afetadas e danificadas pela enchente.

Após um reunião, foi decretado situação de emergência no município. Outras pontes localizadas em localidades vizinhas também foram levadas pela enchente.

De acordo com o secretário de Estado da Defesa Civil, João Batista Cordeiro Junior, além da assistência aos moradores atingidos, também estão sendo pensadas ações para o futuro.

— Devemos fazer uma avaliação dessa situação. O prefeito falou, até mesmo, em alterar o plano diretor para que a gente pense em um futuro melhor para essa sociedade, para que essa comunidade esteja menos suscetível a esses problemas — afirmou.

Conforme informações da Defesa Civil, estão sendo feitas ações de transposição do rio. O órgão também irá fornecer a estrutura pré-moldada para a construção de novas pontes nos locais afetados, e a prefeitura do município ficará responsável pelas cabeceiras que darão suporte à estrutura.

Lacerdópolis

No município de Lacerdópolis, escolas tiveram aulas paralisadas nesta quinta-feira (11) e serviços públicos ficaram prejudicados após prédios serem atingidos pelas inundações.

O temporal atingiu os bairros Centro e Cohab. Pelo menos oito ocorrências de deslizamentos foram registradas. A rodovia estadual SC-153 chegou a ficar parcialmente obstruída por algumas horas.

Um força-tarefa foi realizada na quarta-feira (10) pelo Corpo de Bombeiros em parceria com a prefeitura do município Foto: Defesa Civil / Divulgação

O município teve fornecimento de energia elétrica e distribuição de água interrompidos em função do temporal. Uma força-tarefa foi realizada na quarta-feira (10) pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com a prefeitura do município, para fazer a limpeza das ruas.

