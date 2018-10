A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) manifestou por meio de nota a disposição do setor em colaborar com o governo Bolsonaro "para promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil". No comunicado à imprensa, a federação cumprimenta o presidente eleito e diz que coloca à disposição de Bolsonaro sua capacidade técnica e sua equipe econômica "para contribuir para essa importante tarefa no que se refere a temas bancários".