O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, entregou na tarde desta terça-feira, 23, para o cardeal arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta, documento com compromissos que já havia entregado em reunião com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília.

Após a reunião com o cardeal, na sede da Arquidiocese do Rio, Haddad fez uma breve declaração à imprensa, explicando que no documento entregue a d. Orani foi acrescentado um compromisso em prol da regularização fundiária nas favelas. Originalmente, o documento entregue por Haddad à CNBB incluía cinco compromissos, em temas como democracia, meio ambiente e defesa da vida.

Haddad não deu entrevista coletiva após o encontro com d. Orani. A declaração foi acompanhada por apoiadores do candidato. Ele recebeu de três alunos do Colégio Pedro II, tradicional escola federal do Rio, exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).