O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso negou que tenha declarado apoio a um dos candidatos ao Planalto no segundo turno da eleição. Pelo Twitter, o tucano afirmou que até agora apenas disse que não vota em Jair Bolsonaro (PSL).

Na última segunda-feira, 22, o candidato Fernando Haddad (PT) telefonou para o ex-presidente tucano após declarações polêmicas de seu adversário e de aliados de Bolsonaro. FHC, no entanto, se limitou a tecer críticas contra o presidenciável do PSL, mas não declarou voto no petista. No entorno de Haddad, aliados comemoraram o posicionamento de FHC, mas esperavam um apoio mais contundente.

"Há um lado horroroso do mundo novo, o da conexão: notícias fakes, com minha foto e tudo, afirmam que declarei apoio a um dos candidatos presidenciais. Mentira. O que penso declaro no Twitter e na mídia. Por ora disse que no Bolsonaro não voto e dei as razões. Nada além disso", escreveu FHC em sua conta oficial na rede social.