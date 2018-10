O curso de Fisioterapia, oferecido em Florianópolis, é o mais procurado do Vestibular de Verão da Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc). A relação de candidatos para cada vaga é de 33,2, segundo a instituição. Em segundo lugar, aparece Medicina Veterinária, em Lages, com 26,5 candidatos por vaga, seguido de design gráfico, com 24,9 postulantes por vaga.

Esses números são referentes à procura geral, incluindo quem vai concorrer usando o sistema de cotas e quem vai para a disputa sem nenhum benefício. Ao todo, o Vestibular da Udesc tem 8.073 inscritos, concorrendo às 1.265 vagas disponíveis, em 47 cursos de graduação.

Neste concurso, a Udesc vai oferecer 30% das vagas para cotas sociais, sendo que 20% são para estudantes que fizeram todo o ensino médio na rede pública de ensino e os outros 10% para negros.

Mais concorrência em cotas

Conforme a Udesc, a concorrência para candidatos que optaram pelo sistema de cotas é maior, nos cursos mais disputados. Quem se inscreveu para o curso de Fisioterapia, por exemplo, como estudante de escolas públicas, precisa encarar uma concorrência de 51,60 candidatos por vaga – uma relação 55,42% maior que a concorrência geral. Na categoria dos não optantes de cota, o curso ficou com 29,60 candidatos por vaga.

Confira os três cursos mais concorridos na procura geral e nas categorias de optantes por cotas para negros e para estudantes de escola pública:





Geral

Fisioterapia:

Medicina Veterinária:

Design gráfico:





Entre concorrentes negros

Fisioterapia: 16 candidatos por vaga

Bacharelado em Educação Física: 10,5 candidatos por vaga

Licenciatura em Educação Física: 7,5 candidatos por vaga





Entre concorrentes de escola pública

Fisioterapia: 51,60 candidatos por vaga

Medicina Veterinária: 47,80 candidatos por vaga

Design Gráfico: 36,30 candidatos por vaga



Veja a tabela com a relação de todos os cursos oferecidos pela Udesc.

Mais informações

A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) da Udesc está disponúvel para esclarecer informações pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.

Leia também:

Apenas 8,2% dos cursos superiores em SC atingiram conceito máximo no Enade

Conheça as promessas de Fernando Haddad para a educação

Confira as promessas de Jair Bolsonaro para a educação