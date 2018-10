A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apresentou nesta quarta-feira (17) os estudos de viabilidade para a privatização do trecho Sul da BR-101, em Santa Catarina. A audiência pública foi realizada em Florianópolis.

O objetivo do governo é entregar à iniciativa privada o trabalho manutenção e a execução de parte das obras que ainda faltam na estrada, que terminou recentemente de ser duplicada. A previsão é de que o leilão do trecho ocorra até o terceiro trimestre de 2019.

Segundo o superintendente da ANTT, Fábio Freitas, a audiência em Florianópolis é a primeira de três que devem ocorrer para discutir o contrato. O objetivo dos encontros é receber e discutir propostas para a melhoria do edital.

— Qualquer pessoa pode participar das audiências — explica Freitas.

O trecho a ser privatizado corresponde a 220,4 quilômetros de extensão, entre Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, e São João do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul.

Conforme os estudos apresentados pela ANTT, espera-se uma tarifa máxima de pedágio de R$ 3,97, para cada uma das quatro praças de cobrança previstas no trecho. As praças seriam instaladas em Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul.

Obras previstas

O edital prevê um cronograma de obras a serem realizadas pela empresa que vencer a licitação. No primeiro ano de contrato, ela deverá investir na recuperação de trechos da estrada, além de adequar a sinalização e outros itens que garantam a segurança mínima dos condutores. Essas obras devem ser executadas antes mesmo do início da cobrança do pedágio.

A partir do quinto ano, a empresa deverá executar melhorias em intersecções, acessos e vias marginais. Entre as obras previstas, constam ainda a construção de passarelas de pedestres e adequação de acessos.

Além de Florianópolis, também serão realizadas audiências públicas e abertas à comunidade em Criciúma e Brasília. É possível também enviar sugestões à ANTT por meio de um formulário disponível no site da agência.

Confira as datas:

Criciúma

Data: 18/10/2018

Horário: 14h às 18h

Local: Sisus Hall (Rodovia Otávio Dassoler, 5635, Bairro Imigrantes)

Capacidade: 400 lugares

Brasília

Data: 22 de outubro de 2018

Horário: 14h às 18h

Local: Auditório Eliseu Resende – Edifício Sede da ANTT (SCES Trecho 3, lote 10 – Polo 8 Projeto Orla)

Capacidade: 300 lugares

