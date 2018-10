População pode enviar propostas para alterar as condições do contrato de concessão da estrada

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realiza na quarta-feira (17) uma audiência pública em Florianópolis, para discutir os termos do edital e do contrato da futura concessão do trecho Sul da BR-101. O encontro está marcado para as 9h, no Castelmar Hotel, no Centro.

O objetivo da audiência é receber sugestões que possam melhorar as condições propostas para o contrato de privatização desse trecho, entre Paulo Lopes, na Grande Florianópolis e São João do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul.

Quem quiser, pode participar da audiência presencialmente ou enviando sugestões para a ANTT. Para isso, é preciso preencher um formulário, disponível no site da agência. A página também contém as prévias dos documentos relacionados ao processo de licitação da rodovia.

Além de Florianópolis, também serão realizadas audiências em Criciúma e Brasília. Assim como na Capital, a participação popular também é possível. Veja abaixo as datas:

Florianópolis

Data: 17/10/2018

Horário: 9h às 13h

Local: Castelmar Hotel (Rua Felipe Schmidt, 1260 - Centro - 1º subsolo)

Capacidade: 300 lugares

Criciúma

Data: 18/10/2018

Horário: 14h às 18h

Local: Sisus Hall (Rodovia Otávio Dassoler, 5635, Bairro Imigrantes)

Capacidade: 400 lugares

Brasília

Data: 22 de outubro de 2018

Horário: 14h às 18h

Local: Auditório Eliseu Resende – Edifício Sede da ANTT (SCES Trecho 3, lote 10 – Polo 8 Projeto Orla)

Capacidade: 300 lugares

