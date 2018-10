Neste sábado (20), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) sedia a segunda edição do evento "Floripa, cidade utópica" que reúne organizações para apresentar e discutir alternativas para a vida da cidade. São mais de 40 coletivos com projetos em áreas como mobilidade urbana, educação, cultura, saúde e comunicação. Ao longo do dia ocorrem debates, oficinas e atividades artísticas. O encerramento, às 17h, fica por conta da Batalha das batalhas, uma reunião de rimadores de improviso de todas as regiões da cidade.

O Floripa, cidade utópica é realizado pelo Laboratório da Utopia (Luta), ligado ao Departamento de Sociologia da UFSC. O laboratório se dedica a identificar experiências sociais que buscam melhorar concretas em comunidades. Existem muitos casos de pessoas que se reúnem nas proximidades de onde moram, no local de trabalho ou em grupos com afinidades e criam formas de mudar a vida cotidiana.

De acordo com o coordenador do Luta, Jacques Mick, aproximar estes grupos é criar a possibilidade que eles se fortaleçam e possam ter novas iniciativas.

Às 16h, o escritor e empreendedor Anderson França participa de debate com a chefe de cozinha Suelen Masiero. França criou a Universidade da Correria, um curso de desenvolvimento criativo e solidário feito para moradores das periferias. França, carioca de Madureira, também é autor do livro Rio em Shamas (2016), que o levou a participar da Feira Literária de Paraty (Flip) em 2017.

Confira a programação completa do "Floripa, cidade utópica":

Das 11h às 12h30:

Roda de conversa: o fascismo já é - o que fazer?, com Joviano Mayer

Sessão de terapia do som, com Alexandre Rollemberg

Das 12h30 às 13h30:

Sustentabilidade no dia-a-dia: adeus a químicos nocivos,com Tainá Artuso

Vivência sobre refúgio e hospitalidade, com Bruna Kadletz

Roda de conversa com coletivos feministas universitários, com Diane de Macedo

Das 13h30 às 15h:

Aromaterapia, com Maurício Chaloub

Oficina "Circo que foge com o sonho", com Vinícius Huggy-Pereira

Sistema político brasileiro, com Politize!

Das 15h às 16h:

Oficina de mantras, com André Filho

Cidades e comunidades sustentáveis a partir da colaboração, com Armário coletivo

Outro tempo para um tempo novo, com Banco do tempo

Os debates e a mostra se encerram entre as 16h e as 17h com uma oficina de percepção criativa e uma roda de conversa com o escritor Anderson França e a chefe de cozinha Suelen Masiero sobre a Universidade da Correria e os projetos que ela desenvolve.

A batalha de rimas ocorre das 17h às 18h30.

