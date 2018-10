O chefe-adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, informou nesta quinta-feira, 25, que o fluxo cambial total no País está positivo em US$ 299 milhões em outubro até o dia 23. A cifra é resultado de um fluxo comercial negativo de US$ 353 milhões e de um fluxo financeiro positivo de US$ 652 milhões no mesmo período.

Na conta comercial, ocorreram em outubro até o dia 23 importações de US$ 11,734 bilhões e exportações de US$ 11,381 bilhões. Dentro das exportações foram US$ 1,687 bilhão de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,059 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,635 bilhões em demais operações. Dentro da conta financeira, ocorreram no período entradas de US$ 34,651 bilhões e saídas de US$ 33,999 bilhões.

Com o movimento verificado em outubro, até o dia 23, a posição dos bancos no mercado à vista passou de vendida em US$ 5,876 bilhões no fim de setembro para vendida em US$ 5,655 bilhões agora.

Eleição

Baldini avaliou que os movimentos do fluxo cambial neste mês não estão relacionados à período eleitoral.

Na semana passada, o fluxo cambial total foi negativo em US$ 2,120 bilhões. Apenas na área financeira, houve uma saída líquida de US$ 2,002 bilhões, com destaque para o dia 17, quando foram enviados US$ 821 milhões líquidos.

"Houve um volume de saída grande em 17 de outubro, em uma operação fora da tendência, mas os dias seguintes voltaram a alternar entradas e saídas, como havia sido nos dias anteriores", comentou o representante do BC.