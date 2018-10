O candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, evitou criticar publicamente na noite desta terça-feira, 23, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro.

Para o governador e candidato à reeleição, Bolsonaro conquistou apoio da população em torno de uma linguagem mais autêntica.

Ele reafirmou a neutralidade no âmbito nacional e se esquivou mais de uma vez de manifestar apoio a Bolsonaro ou Fernando Haddad (PT). "Não tenho nenhum sentimento de ódio contra o PT, mas não tenho qualquer relação com Fernando Haddad", disse, durante debate no SBT. "Os paulistas querem conduzir o Brasil e não serem conduzidos", repetiu duas vezes no segundo bloco.

França aproveitou ainda para alfinetar o concorrente João Doria (PSDB), ao sugerir que ele tenha tentado pegar carona na popularidade de Bolsonaro.