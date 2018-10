O furacão Willa, que atravessa o Pacífico a noroeste do México como fenômeno de categoria 4, a segunda mais forte da escala Saffir-Simpson, se aproxima da costa mexicana, onde chuvas e ondulações em várias regiões turísticas antecipam a chegada deste fenômeno "potencialmente catastrófico".

Segundo o último informe, do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), com sede em Miami, às 21h00 GMT (18h00 de Brasília), Willa estava a 215 km das ilhas Marias e a 175 km de Cabo Corrientes, localizados em frente à costa noroeste do México.

Os ventos máximos firmes do furacão perderam intensidade e agora estão em 250 km/h, na categoria 4 da Saffir-Simpson, assinala o NHC.

Devido à proximidade do furacão, a Defesa Civil do Ministério do Interior declarou as costas de Sinaloa, Jalisco e Nayarit em alerta verde, onde as aulas foram suspensas nesta segunda-feira e as mensagens são divulgadas constantemente para que os moradores estejam prontos quando chegar o fenômeno.

O furacão avança a 11 km/h na direção norte-nordeste e espera-se que na manhã de terça-feira passe sobre ou muito perto das Ilhas Marias, situadas a uns 100 km da costa do estado de Nayarit e onde funciona um presídio federal, para à tarde chegar à costa oeste mexicana.

O NHC advertiu que mesmo que perca força na terça-feira, Willa continuará sendo "um furacão maior extremamente perigoso quando alcançar a costa do México".

Mais ao sul no Pacífico, na região de Guerrero, avança a tormenta tropical Vicente, que deve tocar a terra em Colima nesta terça-feira como depressão.

Haverá "tormentas intensas em Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero e Oaxaca", prevê o Serviço Meteorológico Nacional do México, que advertiu para as "precipitações recentes que amoleceram o solo em algumas regiões", onde existe risco de deslizamentos e enchentes.

As fortes chuvas já provocaram deslizamentos em Michoacán que levaram ao descarrilamento de um trem de carga da Kansas City Southern em La Goleta, no município de Charo, ferindo ao menos dois operários.

