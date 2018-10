O candidato ao governo de Santa Catarina Gelson Merisio (PSD), concedeu entrevista de 20 minutos à NSC TV na noite desta quinta-feira. O espaço seria ocupado para a realização de um debate entre os candidatos a governador, o último antes da votação do segundo turno neste domingo. Porém, problemas de saúde deixaram o candidato do PSL, Comandante Moisés, fora do encontro.

Sob recomendação médica, Moisés cancelou sua presença após uma piora na situação de uma infecção aguda das vias aéreas superiores. A entrevista ao vivo com Merisio ocorreu conforme previa o regulamento do debate, que teve a concordância dos concorrentes.

A entrevista foi conduzida pelo apresentador Mario Motta e transmitida também na Rádio CBN Diário. As perguntas tocaram os temas do projeto SC Ainda Melhor: gestão da dívida pública, foco na segurança, valorização da educação, investimento em tecnologia e eficiência na administração. Merisio também tratou sobre a equipe que vem montando para um eventual futuro secretariado.

O objetivo da entrevista foi aprofundar o entendimento do plano de governo e as propostas de Merisio. A três dias da votação, a exibição proporcionou mais uma chance aos eleitores para decidir em quem votar.

Confira a entrevista de Gelson Merisio:

O projeto SC Ainda Melhor elencou temas essenciais para a agenda. Um deles é a gestão da dívida do Estado. Como vai fazer para honrar os pagamentos, manter os investimentos nas áreas essenciais e renegociar a dívida?

Lamento a decisão do candidato Moisés, mas compreendo. Ela nos tira a possibilidade de aprofundar temas absolutamente relevantes para SC, que tem um histórico de bons indicadores, um Estado com qualidade de vida. Mas que também tem muitos problemas a enfrentar pela frente. Problemas graves como a renegociação da dívida, que tem que ser constante. Nós temos um processo hoje que nos consome 6,7% da receita líquida do Estado. Há 15 anos chegou a 12%. Portanto, a dívida de R$ 19 bilhões é gerenciável do ponto de vista financeiro. O que precisamos é sempre buscar melhores condições para que possamos, com bons projetos, alavancarmos novas conquistas do ponto de vista de investimento.

Santa Catarina precisa de investir. Em Itajaí, por exemplo, nós precisamos fazer a ponte que liga Itajaí a Navegantes. É a maior infraestrutura turística que precisamos fazer no Vale. Vai ligar o Beto Carreiro, o aeroporto, a cidade de Balneário Camboriú e Itapema.

Aqui em Florianópolis, temos que fazer a continuidade da da Avenida Beira-Mar continental ligando até a BR-101. Obras como lá em Joinville, onde precisamos duplicar os acessos ao município, que estão todos estrangulados. Obras em Blumenau, onde precisamos fazer a contenção das cheias acontecer. Fazendo a paragem que está pronta para iniciar em Botuverá. E também concluindo lá em Rio do Sul, o Salto Pilão, que precisa fazer [a obra] porque o canal extravasou.

Para isso temos que ter recurso, que com a boa gestão da dívida vai permitir que SC avance nessas obras de infraestrutura e para isso terá que ter um governador preparado, experiente, com uma equipe montada. Além do mais eu tenho montado a equipe antes da eleição, deixando claro que, nessa decisão do domingo, o eleitor vai escolher mais que um governador, vai escolher um time para administrar SC.

O senhor anunciou que pretende nomear nomes técnicos para as secretarias. Quais serão mantidas e quais serão extintas, se for eleito? Qual o benefício para a população?

Precisamos ter 5 mil policiais na rua. Como se paga isso? Vamos extinguir 1,2 mil dos 1,4 mil cargos comissionados. Isso paga 1,2 mil policiais. Precisamos de uma mudança profunda, filosófica do processo no Estado. A indicação política vai desaparecer comigo. No meu governo os 40 deputados estaduais estarão na Assembleia Legislativa, não terá nenhuma indicação. Os partidos (da coligação) sabiam disso desde o primeiro momento, que iam participar das políticas públicas, mas não de indicações.

Das 10 principais secretarias, já temos seis anunciados e estamos fechando os outros quatro até amanhã (dia 26/10). Temos um avião para partir e temos que escolher se teremos um piloto experiente, que conhece os problemas e como enfrentá-los, ou um piloto que vai aprender a pilotar durante o voo. E pior, sem tripulação conhecida.

Ao longo da campanha o senhor falou do Rio Grande do Sul, principalmente na questão da segurança. Falou sobre investimento, policiamento, tecnologia. Como essas medidas vão chegar e em quanto tempo?

É um dos motivos que lamento a ausência do Comandante Moisés aqui conosco. Porque aqui compreendemos que temos que aumentar o efetivo das polícias, especialmente a militar. Mas como fazer isso da forma convencional? Se as academias podem formar no máximo mil policiais por ano. No ano que passou nós contratamos mil, aposentaram-se 870.

Só tem uma forma: é chamarmos da reserva cinco mil policiais. Que tenham aptidão física e de forma voluntária, com uma nova remuneração com proteção do Estado e estabilidade absoluta das suas conquistas e do seu status funcional. Cinco mil policiais reconvocados significam economia de R$ 400 milhões na formação e cinco anos de tempo que não podemos desperdiçar para fazer toda essa formação. Este é apenas um dos exemplos. O segundo é de que toda a receita nova no Estado, toda realização de ativos não essenciais para o serviço público serão transformados em investimento em segurança pública. A decisão que o catarinense tem que ter no domingo é qual sua prioridade absoluta.

E para mim é segurança pública. Ou enfrentamos agora o crime organizado, as facções, os fechamentos de fronteiras, com um processo muito duro de combate ao crime, ou perderemos o controle como perdeu o Rio Grande do Sul.

O senhor fala de combate à corrupção, com mecanismos de controle. Quais são e como funcionariam?

Dando transparência absoluta a todos os processos. A tecnologia é uma aliada no combate à corrupção. Na Alesc criamos a controladoria para auditar em tempo real e impedir que as irregularidades aconteçam, e mais do que isso, tendo pleno acesso a TJ, TCE, a toda execução orçamentária de todas as secretarias.

A saúde apareceu em pesquisas pela quarta eleição como a principal preocupação do eleitor. Qual vai ser o foco do seu governo se for eleito?

Na saúde nós temos que ter dois fatos claros: primeiro, nós precisamos de mais recursos, porque a saúde vai ficar sempre mais importante. As pessoas vão ficando mais idosas, isso é um bom sinal, pois as pessoas estão sendo bem cuidadas. Em 2015, aprovei na Alesc uma emenda constitucional elevando o percentual mínimo que o Estado vai investir em saúde de 12% para 15%. Isso permitirá R$ 8 bilhões a mais nos próximos 10 anos, mas não chega.

Nós precisamos de mais gestão e tecnologia. Do posto de saúde do interior ao secretário de Estado. Não se faz saúde no Estado sem que o município vá bem. Por isso temos secretário da saúde no âmbito municipal, no posto de saúde.

Quais as propostas para transporte?

Primeiro, capacidade de investimento. O meu vice-governador é um prefeito experiente que vem lá de Blumenau. Eu sou contra pedágio porque o Estado tem que ter instrumento para fazer os investimentos. Nós temos aí uma capacidade muito grande de buscar recurso com projetos que tenham sustentação econômica. Com competência, preparo e acima de tudo, elencando claramente aquelas obras prioritárias que tenham resposta econômica, em termos de crescimento de competitividade, em termos de crescimento, por consequência, de receita tributária.



E propostas para a cultura e turismo?



Olha, cultura é cuidar da alma das pessoas. E o Estado vem negligenciando um pouco esta área. Então eu quero dar todo apoio para que a cultura do catarinense tenha sido uma experiência nova a ser construída. E no turismo, vamos fortalecer a Santur, com pessoal técnico, qualificado, que permitam a resposta em termos de estrutura de turismo. O turismo em si é feito pelo empreendedor catarinense vocacionado, que já corresponde a 13% da nossa receita do Estado de Santa Catarina.



Considerações finais:



Eu quero pedir ao eleitor que faça uma comparação. Porque a eleição que vai ser no domingo vai escolher quem vai cuidar da segurança das nossas famílias, vai cuidar da saúde do seu filho, vai cuidar da educação de todos os catarinenses. Poder comparar e escolher o melhor para Santa Catarina, escolher o melhor para o Brasil, é algo que vai nos dar a segurança em continuarmos a ter um estado que dê prazer em viver. Eu tenho muito orgulho em morar e viver em Santa Catarina. Gostaria muito de poder, como governador, de poder contribuir para que esse Estado continue maravilhoso como ele é.

Acompanhe a apuração voto a voto do 2º turno das eleições

O segundo turno das eleições 2018 ocorre neste domingo, dia 28 de outubro. A votação começa às 8h e termina às 17h. Se o eleitor já estiver dentro da seção até o horário de encerramento, terá garantido o direito de votar. Os mesários deverão distribuir senhas.

Serão escolhidos representantes para dois cargos: governador e presidente. Na corrida pela presidência estão Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Já na disputa em Santa Catarina concorrem Gelson Merisio (PSD) e Comandante Moisés (PSL). A NSC Comunicação acompanha a apuração do segundo turno em tempo real.

Leia mais

Problema de saúde tira Comandante Moisés (PSL) de debate na NSC TV nesta quinta