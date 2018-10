Nesta terça-feira (16) o NSC Notícias finalizou a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina neste segundo turno. Gelson Merisio, do PSD, foi o entrevistado. Por 15 minutos, o postulante ao governo respondeu perguntas feitas pelo apresentador Fabian Londero sobre gestão pública, segurança, educação, saúde e outros temas relevantes aos catarinenses.

Perguntado sobre educação e a valorização dos profissionais da área, o candidato afirmou que vai contratar cinco mil professores através de concurso público, substituindo os que trabalham em caráter temporário (ACTs). Em relação aos R$ 2 bilhões que promete investir em segurança, garantiu que toda nova receita que o Estado tiver será destinada a esta área.

Após as perguntas, Merisio teve um minuto para propor aos eleitores o seu compromisso para fazer Santa Catarina um Estado ainda melhor – tema do projeto da NSC para a cobertura das Eleições 2018.

O outro concorrente ao cargo, Comandante Moisés (PSL), teve o mesmo espaço no telejornal na segunda-feira (15) e o Diário Catarinense publicou o resumo da entrevista.

Abaixo, confira os principais tópicos abordados por Gelson Merisio na entrevista à NSC TV:

Projeto para governar o estado

Com a experiência que tive, quero mostrar aos catarinenses que a mudança, o rompimento que queremos fazer, é baseado em experiências e projetos factíveis e com respostas que melhorem a vida do catarinense.

Apoio a Jair Bolsonaro e acordos com os partidos da coligação

Eu tinha uma posição pessoal de não fazer anúncio no primeiro turno, que mudou em função do quadro nacional. Nós antevimos uma bipolarização entre o PT e o Bolsonaro e eu quis deixar muito transparente a posição que teria no segundo turno. Entendia, como entendo, que será melhor para o Brasil o Bolsonaro ao PT. Por isso antecipei esse anúncio no primeiro turno. Mas não houve desacordo com nenhum partido.

A coligação você estabelece no Estado, tanto é que nós tínhamos cinco candidatos a presidente na mesma aliança. Nós temos uma coligação para SC e um processo nacional, que é respeitado.

Patrimônio e denúncias no Ministério Público

O que houve no primeiro turno foi, na última semana, um movimento político do MDB, a construção de um factoide. O ministério público já arquivou o procedimento porque não havia nenhum indício de irregularidade. Eu tenho todas as negativas. Nunca respondi a nenhum processo. Sou candidato a mais de dois anos.

Tive minha vida revirada, e é bom que seja assim, qualquer dúvida há que se fazer os devidos esclarecimentos.

Tenho total tranquilidade, transparência e prazer em poder esclarecer qualquer dúvida. Eu não respondo nenhum processo, nunca respondi, e tenho nessa transparência um dos patrimônios que levo comigo com prazer.

Como cumprir a aplicação de 15% do orçamento em saúde

O governo cumpriu no ano que foi implementado. Houve em um primeiro momento uma faixa de gasto que não tinha sido contabilizada. Mas o Tribunal de Contas já conferiu e houve a aplicação. E também é um processo novo, tem que ser aperfeiçoado. Essa emenda constitucional vai permitir, para os próximos dez anos, R$ 8 bilhões a mais na saúde. Serão fundamentais para que nós possamos, com uma boa gestão, melhorar o atendimento.

Também será necessário muita experiência para gerir uma área muito crítica. Saúde não é problema fácil de ser resolvido. Nós temos que ter equipe enxuta, técnica, profissional, que possa com muito empenho entregar um bom serviço à população.

Como superar o rombo de R$ 792 milhões na saúde

Nós temos que levar em conta que no período de 2016 e 2017 nós atravessamos a maior crise econômica do Brasil.

Nós precisamos ter um ambiente de crescimento econômico, com desonerações fiscais que permitam competitividade às empresas. Um compromisso de não aumentarmos impostos. De melhorarmos a legislação ambiental. Cresce a receita do Estado, cresce também a receita para saúde.

Educação e valorização da carreira de professor

A questão é de uma solução mais simples, porque os ACTs [Admitidos em Caráter Temporário] já estão compondo a folha de pagamento do Estado. Imagino que por volta de 5 mil professores possam ser efetivados ao invés dos atuais, contratados por ACT. Mas é uma área que temos que priorizar. Primeiro, com um bom salário para o professor. Segundo, reconhecer sua importância.

Um concurso público, pra mim, é absolutamente necessário. Vamos definir as áreas e a partir daí, fazer os concursos. Nós queremos concursar, imagino, mais 5 mil professores. E é claro, tendo 5 mil ACTs a menos a partir desta contratação.

Policiamento e estrutura da segurança pública

A sociedade catarinense está em um divisor de águas. Ou nós, como sociedade, enfrentamos o crime organizado, fazemos da segurança pública nossa grande prioridade. E eu falo de 5 mil policiais que voltam da reserva, eu falo de investimento de R$ 2 bilhões em tecnologia exatamente para suprir essa deficiência.

Nós temos um processo tecnológico que ainda não está todo empregado no processo de investigação e de solução. Isso é possível e necessário, vindo junto com uma decisão da sociedade, no sistema carcerário, no policiamento ostensivo e, acima de tudo, em mais tecnologia.

Isso tudo vem com recursos, é essa a grande decisão que temos que tomar.

Como obter recursos para investimentos em segurança

Toda nova receita que tivermos, toda realização de ativos que forem feitas vão ser destinadas para a segurança pública. Vamos manter a saúde, a educação com os percentuais constitucionais e fazer um grande esforço para que possamos investir R$ 2 bilhões fazendo SC o Estado mais seguro do país.

Redução do duodécimo

O que nós temos que fazer é, com a sociedade, rediscutir o papel do Estado. Se é duodécimo, se é orçamento, há que se fazer um debate profundo preservando as instituições que funcionam bem, que é o caso do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas. Mas dando o conceito de um único serviço público. Isso tem que ser feito com diálogo, profundidade, e acima de tudo querendo melhorar o serviço prestado ao cidadão.

Eu vou discutir com os poderes uma nova prática. Porque se a Assembleia tem recursos que podem ser devolvidos, é possível que os demais poderes também possam fazer um esforço.

Confira as propostas de Gelson Merisio para Santa Catarina

