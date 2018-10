O candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton Mourão (PRTB), cancelou a entrevista coletiva que havia convocado para a na tarde desta quarta-feira, 17.

A assessoria de imprensa do PRTB não informou o motivo do cancelamento da entrevista e afirmou que o general Mourão segue em compromissos privados.

Esta seria a primeira coletiva convocada por Mourão desde que ele foi desautorizado pelo próprio Bolsonaro a falar em público, em meio a declarações controversas sobre o décimo terceiro salário, Constituição e famílias comandadas por mulheres, no fim de setembro. Desde então, ele tem se restringido a fazer agendas fechadas e falado pouco à imprensa.

Em entrevista ao Jornal Nacional um dia depois do primeiro turno, Bolsonaro qualificou as falas do vice como "caneladas". "Ele é general, eu sou capitão. Mas eu sou o presidente", emendou.