O governador eleito Carlos Moisés concedeu entrevistas e se reuniu com Pinho Moreira, atual chefe do Executivo de SC

Após se tornar o governador mais votado da história de Santa Catarina, o recém-eleito Carlos Moisés da Silva (PSL) concentrou a agenda em entrevistas e em uma reunião de mais de quatro horas com o governador Eduardo Pinho Moreira (MDB), na Casa da Agronômica, residência oficial do chefe do poder executivo catarinense.

A portas fechadas, o emedebista e o pesselista deram início a transição do governo, em um encontro no qual não houve aprofundamento de temas, e sim uma apresentação geral do que Moisés encontrará a partir de 1º de janeiro de 2019.

Como fica a relação de Carlos Moisés com a Assembleia Legislativa

O governador eleito não informou nomes, mas definiu que algumas pessoas de sua equipe de transição vão se instalar a partir de hoje no Centro Administrativo para receber informações e discutir setores essenciais do governo, como a Fazenda, Planejamento e Casa Civil.

Após uma maratona de entrevistas em emissoras e jornais do Morro da Cruz, no Centro de Florianópolis, o governador eleito foi almoçar em um bistrô de comida caseira na Travessa Carreirão, entre a rua Bocaiúva e a avenida Beira-Mar Norte. O almoço foi reservado, sem presença da imprensa, a pedido da assessoria. Ao final do almoço, a saída da comitiva do governador eleito causou bloqueio momentâneo no trânsito da região – inclusive impedindo carros da imprensa de acompanhar o trajeto até a Casa D’Agronômica.

Carlos Moisés mais que dobrou a votação entre o primeiro e segundo turno em SC

Reunião a portas fechadas

Sobre o encontro desta segunda-feira (29) na Casa da Agronômica, Moisés disse que a conversa girou entre linhas gerais da gestão, amenidades, conselhos e informações de Pinho Moreira sobre os últimos meses à frente da máquina pública catarinense.

Em relação aos nomes do futuro secretariado, o governador Moisés afirmou que isso só ocorrerá depois de haver uma profunda análise da atual situação, bem como a proposta de alterações por parte de sua equipe.

— O nosso propósito é fazer um novo desenho da máquina administrativa, com o apoio do atual governador, dentro das propostas de enxugamento da máquina, redução de cargos comissionados, reduzindo secretarias — disse Moisés, referindo-se à reforma administrativa que pretende levar à votação na Alesc ainda antes do final deste ano.

Pelo lado do governo Pinho Moreira, quem vai coordenar a transição de governo é o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, junto com os representantes do grupo gestor e da equipe de Moisés.

A passagem de bastão entre o emedebista e o pesselista, de acordo com a assessoria de imprensa de Pinho Moreira, consistirá em repassar as informações necessárias e solicitadas, "além de dados de todas as áreas para deixar o governador eleito a par de toda a situação do Estado".

Leia mais

Confira todos os resultados das Eleições 2018 em SC e no país